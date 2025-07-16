小倉屋「鰻魚便當買1送1」再送保鮮盒！迎接土用丑日 內用免費升級

今年7月19日及7月31日為日本文化中的「土用丑之日」。為迎接土用丑之日到來，源自知名日本百年鰻魚名店田舍庵的「小倉屋」，再度推出「土用丑盛夏鰻魚祭」，除了提供「鰻蒸竹定食便當買1送1」之外，還加碼贈送「樂扣樂扣聯名保鮮盒」，參與活動者，還可兌換「鰻魚茶碗蒸」。同時光復本店也推出「鰻魚山藥冷烏龍定食」，並享88折優惠。

在日本的飲食文化中，土用丑之日可以吃鰻魚來補充元氣。7月19日至8月24日期間，小倉屋將首度舉辦長達超過一個月的「2025土用丑盛夏鰻魚祭」，其中在7月19日、7月31日的土用丑之日，台北光復本店將推出「鰻蒸竹定食便當外帶買1送1」，原價每份620元。同時還加碼贈送「樂扣樂扣」聯名款「Bisfree純淨保鮮盒」，總價值超過1,000元，每日各限定100名，每人限購一份。

活動期間，小倉屋並推出「鰻蒸定食」及「鰻重定食」內用免費升級方案。其中「鰻蒸定食」將炙烤後鰻魚、拌上獨門蒲燒醬汁白飯、蛋皮切絲放入木頭容器中使用蒸籠加熱入味，可一口嚐盡醬香、鰻香、飯香與蛋香。「鰻重定食」則是蒲燒鰻魚與米飯的最佳結合。活動期間「竹定食六切」可升級「松定食八切」；「松定食八切」升級「二段定食十切」；「二段定食十切」升級「二段定食十二切」。

小倉屋此次也與樂扣樂扣合作，推出聯名款「樂扣樂扣純淨保鮮盒」。於餐廳消費並現場掃QRcode完成指定任務，加入樂扣樂扣官方帳號或樂扣樂扣提供會員贈品兌換券，即可免費兌換一份「鰻魚茶碗蒸」，售價180元。