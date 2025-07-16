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立委第三度受邀赴日首航 仙台快閃12小時開航

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委許智傑第三度受邀赴日首航，進行仙台快閃12小時開航。圖／許智傑國會辦公室提供
立委許智傑第三度受邀赴日首航，進行仙台快閃12小時開航。圖／許智傑國會辦公室提供

高雄直飛日本仙台的全新定期航線於16日正式啟航，這是高雄第九條飛往日本的直飛航線，也是高雄首次開通前往日本東北地區的定期航班。交通委員會召委、立委許智傑赴日參與首航典禮，並重申他全程自費，無官員隨行赴日，有收到日方正式來函邀請，也是他第三度赴日參加首航典禮，全程僅12小時快閃。

此次首航典禮在日本東北仙台機場隆重舉行，與會者除了推動航線的許智傑，還有宮城縣副知事小林德光、仙台市高橋新悅副市長、台灣虎航（6757）董事長黃世惠、台灣觀光協會東京事務所王紹旬所長，以及仙台機場公司代表與當地觀光業者，共同見證高雄—仙台航線正式啟航，展現台日雙方深化航空與觀光交流的豐碩成果。

許智傑說，這次是第三度獲得日本官方邀請，從去年十月岡山首航、今年二月熊本首航，到這次仙台首航，三次皆親自赴日慶祝，因此獲得「航空立委」的稱號。他認為，這是高雄航空史上的新里程碑，象徵台日情誼深化，讓更多日本朋友體驗高雄的熱情與魅力。他很榮幸代表高雄，參與這場重要時刻，雖然12小時快閃行程有點匆忙，但為了推動高雄走向國際，身體再累都值得。

此次高雄-仙台航線由台灣虎航營運，周一、周三及周六，每周三班直飛，是頭一次有高雄直飛仙台的航線。許智傑特別感謝虎航董事長黃世惠與營運團隊的大力協助，這條航線的誕生，從航權協調、時間帶規劃、地勤代理、油料補給，到推廣行銷，是許多單位共同努力的成果，非常榮幸與大家一起完成這個高難度的任務。

目前高雄機場飛往日本航點，包含東京成田、札幌、岡山、熊本、名古屋、福岡、沖繩、大阪等8條航線，加上此次新增的仙台，總計高雄有9條直飛日本航線，刷新高雄飛日本的新高紀錄。

許智傑表示，將持續爭取更多國際航點，包含上周甫開航的聯合航空開闢高雄-成田-舊金山航線、8月再啟高雄直飛清邁、十月捷星日本航空預計開航東京、12月初泰國獅航開闢北海道航線、明年第1季星宇航空（2646）開航等，還有引進全新的飛機及擴充大飛機計畫，逐步擴充高雄的航空量能；不僅日本航線，也會努力拓展至東南亞，甚至歐美及澳洲等中長程航線，讓高雄成為台灣新的國際門戶。

航線 日本 台灣虎航

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