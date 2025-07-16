虎航高雄-仙台今首航 每周3班直達日本東北

繼6月甫開航高雄-濟州航線後，台灣虎航今再開航高雄-仙台航線，此新航線也是從高雄出發的第12條航線，新航線開航初期，每周營運3班，而為慶祝首航，今天搭乘民眾皆可獲得限定明信片及紀念帆布袋。

目前，台灣虎航高雄出發之日本航線包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩共8條航線，航網涵蓋日本各地區主要城市，持續為中南部鄉親提供更豐富多元的赴日飛航選擇 。

為表達對此航線的重視，日本仙台機場舉辦首航慶祝活動，並邀請台灣虎航董事長黃世惠前往參與，並與宮城縣及日本東北地區眾多地方貴賓進行了首航剪綵儀式。

台灣虎航董事長黃世惠表示，仙台不僅作為日本東北的玄關，更擁有深厚的文化底蘊和聞名遐邇的在地美食，期待透過這條航線的開通，讓中南部鄉親可以更便捷地感受日本東北四季的獨特魅力。同時，也熱切歡迎更多日本東北的朋友們利用桃園-仙台、高雄-仙台之航班，可藉北高不同點進出彈性規畫行程，深入體驗台灣特有的文化特色與美食小吃。

為了慶祝航線首航，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由仙台機場提供的首航紀念帆布包乙個；另有親切的虎妞們於高雄國際機場的候機室和首航旅客合影。

高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的下午7時自仙台機場起飛。