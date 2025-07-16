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JINS攜手統一獅秀獅王另一面 潘傑楷18日現身大巨蛋當一日店長

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「潘帥」潘傑楷7月18日將現身大巨蛋擔任JINS一日店長。聯合報系資料照
「潘帥」潘傑楷7月18日將現身大巨蛋擔任JINS一日店長。聯合報系資料照

日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園（影城棟）一樓。為了進一步支持台灣棒球，JINS與中華職棒統一獅隊展開形象合作，本周五7月18日下午14:00至15:30更邀請到「潘帥」潘傑楷和Uni-Girls Yuki、冞冞Mina一起擔任JINS一日店長。

JINS與統一獅的合作，陸續推出林安可、郭俊麟、陳聖平、林佳緯的形象照，7月18日則邀請到潘傑楷擔任一日店長。因應大巨蛋店開幕宣傳，先前也曝光統一獅投手郭俊麟呈現不同形象，讓他換下球衣、戴上JINS時尚唯美系列金屬鏡框，從陽光球員變身學院風帥哥。

全新開幕的大巨蛋Garden City門市呈現簡約時尚設計，將隔間降到最少，打造門市的視覺穿透感，可就近為民眾提供快速配鏡服務，以及一站式眼鏡體驗。店內也將同步展示與統一獅聯名拍攝的造型影片，隨著新門市開幕與職棒下半年賽事熱絡展開，JINS邀請球迷一同應援，也歡迎更多人走進店鋪。

統一獅球員林安可配戴JINS Switch眼鏡。圖／JINS提供
統一獅球員林安可配戴JINS Switch眼鏡。圖／JINS提供
統一獅投手郭俊麟（中）與啦啦隊希美＆千紘拍攝JINS形象照。圖／JINS提供
統一獅投手郭俊麟（中）與啦啦隊希美＆千紘拍攝JINS形象照。圖／JINS提供
統一獅球員陳聖平拍攝JINS形象照。圖／JINS提供
統一獅球員陳聖平拍攝JINS形象照。圖／JINS提供
日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園(影城棟)一樓。圖／JINS提供
日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園(影城棟)一樓。圖／JINS提供
日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園(影城棟)一樓。圖／JINS提供
日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園(影城棟)一樓。圖／JINS提供

統一獅 潘傑楷 大巨蛋 JINS

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