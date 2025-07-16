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翻轉經典台味！「全家」×百萬美食網紅千千推夏日6新品　　芋賣尬酷繽沙牛奶、咖啡自由搭

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
翻轉經典台味！全家便利商店×百萬美食網紅千千再推夏日開胃6新品。圖／全家便利商店提供
翻轉經典台味！全家便利商店×百萬美食網紅千千再推夏日開胃6新品。圖／全家便利商店提供

盛夏登場暑熱難耐，全家便利商店再度攜手百萬人氣YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」，以經典台味為靈感，提供「香辣主食」與「沁心冰飲」二大散熱良方。首波冰飲推出百搭的芋頭酷繽沙，以及夏季酸甜咀嚼系Let’s Tea百香QQ綠；香辣主食則推出輕辣爽口的「辣腐乳麻醬豬肉拌麵」，超人氣冷凍商品「泰式蛤蜊酸辣寬粉」、「泰式辣炒豬肉飯」也強勢回歸，從早到晚都能品嚐熟悉又驚喜的台式風味。

「全家」瞄準年輕世代追求話題美食的風潮，再度與千千個人品牌「水水灶咖」合作，開發「台味散步」聯名新品。近期社群中興起「台灣感性」，帶動專屬台式的老派浪漫，「全家」將台式風味融合千千的美食品味，即日起邀請消費者在街頭巷尾的「全家」體驗以芋頭、辣腐乳描繪的台灣經典好滋味。

此次推出的新品從冰涼甜品到香辣主食一次到位，「芋賣尬牛奶酷繽沙」與「芋賣尬咖啡酷繽沙」售價皆為65元，嚴選台灣產芋頭調製冰沙，口感綿密滑順還吃得到芋角，可自由選搭牛奶或咖啡，而千千最愛的隱藏吃法：將芋賣尬酷繽沙加上仙仙仙草霜淇淋蓋頂的「無敵霜沙」也值得嚐鮮；Let’s Tea「百香QQ綠」售價65元，飽滿酸甜香氣的百香果搭配微糖綠茶，再加入寒天晶球與椰果，是夏季必備的味「嚼」系清爽飲品；鮮食主打「辣腐乳麻醬豬肉拌麵」售價89元，以麻醬與台味辣豆腐乳組合，搭配豬五花肉片，腐乳香氣濃而不膩、層次豐富；超人氣回歸的「泰式蛤蜊酸辣寬粉」與「泰式辣炒豬肉飯」冷凍商品兩款售價皆為49元，使用檸檬葉及多款泰式香料，酸辣開胃。

「全家」繼上半年熱銷超過3百萬瓶的FMC黃金蕎麥茶後，再度推出自有品牌無咖啡因新品「FMC南非國寶茶」，帶有天然紅棗甘甜，有別於常見的茶包設計，新品採市面上首見的瓶裝販售，售價30元。永豐餘生技的2款無咖啡因飲品售價皆為35元，無添加人工色素及甜味劑，其中「永豐餘生技苦瓜檸檬飲」選用台灣雙品種綠皮山苦瓜，採收後使用低溫烘焙，將山苦瓜轉化為溫潤順口的風味，再加入新鮮檸檬濃縮汁提味；「永豐餘生技羽衣甘藍風味果汁飲」完整保留羽衣甘藍的豐富營養和多款熱帶水果酸甜果香，還可以補充蔬菜纖維。

此外，還有山海樓與吧沐聯名的創意茶味飲品，將台灣茶與紫蘇和桂花的草本香氣完美調和，「納涼桂花碧螺春」、「山嵐紫蘇金萱」售價皆為39元。

全家便利商店推出「辣腐乳麻醬豬肉寬拌麵」、「泰式蛤蜊酸辣寬粉」、「泰式辣炒豬肉飯」，打造道地經典美味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「辣腐乳麻醬豬肉寬拌麵」、「泰式蛤蜊酸辣寬粉」、「泰式辣炒豬肉飯」，打造道地經典美味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「芋賣尬牛奶酷繽沙」、「無敵霜沙」芋頭教徒必吃，夏日咀嚼系飲品「Let’s Tea百香QQ綠」不容錯過。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「芋賣尬牛奶酷繽沙」、「無敵霜沙」芋頭教徒必吃，夏日咀嚼系飲品「Let’s Tea百香QQ綠」不容錯過。圖／全家便利商店提供
全家便利商店無咖啡因飲品再推新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店無咖啡因飲品再推新品。圖／全家便利商店提供

豬肉 售價 咖啡

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