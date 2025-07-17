快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

聽新聞
0:00 / 0:00

哆啦A夢特展華山登場！Tempo兩款聯名人氣商品週末快閃贈送

聯合新聞網／ 聯合數位文創
哆啦特展市府快閃活動圓滿落幕，特展目前於華山園區展出中。圖 / 聯合數位文創提供
哆啦特展市府快閃活動圓滿落幕，特展目前於華山園區展出中。圖 / 聯合數位文創提供

《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展已於6月28日正式登場台北華山園區，展出超過100個立體造型哆啦A夢，展覽更結合微型劇場跟光影特效，打造全新沉浸式體驗，讓粉絲一秒走入哆啦A夢的奇幻世界。

特展開幕前，主辦單位聯合數位文創於6月中旬搶先舉辦快閃活動，在台北市政府前廣場展出高達12公尺的哆啦A夢巨型充氣偶與58款等身公仔，吸引大批民眾到場朝聖，紛紛搶著要與哆啦A夢合影，其中更發現有許多民眾手持哆啦A夢聯名商品拍照，吸睛程度造成現場高度詢問，原來是Tempo限量贈送的「哆啦A夢無香四層迷你紙手帕」，可愛又實用的生活必需品，炎炎夏日誰能抗拒。

來自德國、被譽為「衛生紙界天花板」的頂級家用紙品品牌Tempo，特別響應展前快閃活動，現場發送哆啦A夢限量聯名款紙手帕，紙巾上印有主題印花，可愛爆擊，快閃兩日開放領取後便迅速吸引大批粉絲詢問，成為現場搶手好物，人氣爆棚。Tempo自2022年進軍台灣市場以來，以百年紙品工藝打造「厚實柔韌、遇水不破、不掉屑」的優質體驗，成為台灣家庭的生活必備首選，高溫炎熱的快閃活動現場更有粉絲實地試用，大讚Tempo紙手帕擦汗後也強韌如昔，不易在臉上留紙屑。

聯名款紙手帕共推出「哆啦A夢」與「哆啦美」兩種包裝，成為快閃活動搶手好物，人氣爆棚。圖 / 台灣維達提供
聯名款紙手帕共推出「哆啦A夢」與「哆啦美」兩種包裝，成為快閃活動搶手好物，人氣爆棚。圖 / 台灣維達提供

為感謝粉絲熱情支持，Tempo將於7月19、20、26、27日及8月2、3日，連續三個週末在華山文創園區再次舉辦贈送活動，並加碼發送另一款聯名商品「Tempo清爽蘆薈濕式衛生紙迷你裝」。產品通過敏感肌皮膚科測試，溫和不刺激，上完廁所後使用，可直接丟馬桶，超迷你的包裝，外出使用更方便。每人可領取品項與數量將依現場規範為準，數量有限送完為止，有興趣的民眾歡迎把握機會前往。

由聯合數位文創主辦之《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》已於華山文創園區熱烈展出中，現場不僅再次展出12公尺高的巨型哆啦A夢充氣偶，規模更勝快閃活動，展覽資訊請上官網或官方粉絲專頁查詢。

粉絲 快閃 哆啦A夢

延伸閱讀

TOMICA小汽車55週年博覽會華山開展 邀你挑戰贏取限定車款

暑假遛小孩！童話、歷史與當代文化的實驗特展在桃園版華山

千坪華山文創展室被可愛入侵！《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6/28起10大展區、近百隻雕塑陪你過暑假

「物外郵務所」台北華山期間限定登場！邀文具迷一同感受書寫樂趣

相關新聞

哆啦A夢特展華山登場！Tempo兩款聯名人氣商品週末快閃贈送

《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展已於6月28日正式登場台北華山園區，展出超過100個立體造型哆啦A夢，展覽更結合微型劇場跟光影特效，打造全新沉浸式體驗，讓粉絲一秒走入哆啦A夢的奇幻世界。

巨大粉萌小卷19日現身深澳漁港水舞秀 限量福袋、免費嘗小卷

新北市深澳漁港鄰近台灣東北角漁場，是小卷漁業重要卸漁港，目前正值小卷產季，瑞芳區漁會將於7月19日至8月3日在深澳漁港舉...

有行旅／今秋 加拿大祕境賞楓

加東賞楓，跟著旅居加拿大的知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰走訪加拿大東部最迷人的秋日祕境。從楓葉大道、百年楓林阿岡昆省立公園...

有行旅／到修善寺 住最古老飯店

有行旅「楓紅伊豆 絕躾之宿」安排入住擁有逾五四○年歷史，修善寺地區最古老的飯店，更是羅萊夏朵集團（Relais & C...

三星Z Fold7｜Z Flip7火熱預購中！特邀韓國星級主廚安成宰擔任品牌大使

三星日前發表最新Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列，以極致輕薄的工藝設計、領先業界...

吃得到白蝦、小干貝！搬湯弄煮×正妹營養師高敏敏 打造低熱量套餐

連鎖湯煮品牌「搬湯弄煮」今夏與「最美營養師」高敏敏聯名，推出「營養好閨密」夏季主題餐，以全新的四季清韻茶湯、烏龍醇韻茶湯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。