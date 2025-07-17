哆啦A夢特展華山登場！Tempo兩款聯名人氣商品週末快閃贈送

《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展已於6月28日正式登場台北華山園區，展出超過100個立體造型哆啦A夢，展覽更結合微型劇場跟光影特效，打造全新沉浸式體驗，讓粉絲一秒走入哆啦A夢的奇幻世界。

特展開幕前，主辦單位聯合數位文創於6月中旬搶先舉辦快閃活動，在台北市政府前廣場展出高達12公尺的哆啦A夢巨型充氣偶與58款等身公仔，吸引大批民眾到場朝聖，紛紛搶著要與哆啦A夢合影，其中更發現有許多民眾手持哆啦A夢聯名商品拍照，吸睛程度造成現場高度詢問，原來是Tempo限量贈送的「哆啦A夢無香四層迷你紙手帕」，可愛又實用的生活必需品，炎炎夏日誰能抗拒。

來自德國、被譽為「衛生紙界天花板」的頂級家用紙品品牌Tempo，特別響應展前快閃活動，現場發送哆啦A夢限量聯名款紙手帕，紙巾上印有主題印花，可愛爆擊，快閃兩日開放領取後便迅速吸引大批粉絲詢問，成為現場搶手好物，人氣爆棚。Tempo自2022年進軍台灣市場以來，以百年紙品工藝打造「厚實柔韌、遇水不破、不掉屑」的優質體驗，成為台灣家庭的生活必備首選，高溫炎熱的快閃活動現場更有粉絲實地試用，大讚Tempo紙手帕擦汗後也強韌如昔，不易在臉上留紙屑。

聯名款紙手帕共推出「哆啦A夢」與「哆啦美」兩種包裝，成為快閃活動搶手好物，人氣爆棚。圖 / 台灣維達提供

為感謝粉絲熱情支持，Tempo將於7月19、20、26、27日及8月2、3日，連續三個週末在華山文創園區再次舉辦贈送活動，並加碼發送另一款聯名商品「Tempo清爽蘆薈濕式衛生紙迷你裝」。產品通過敏感肌皮膚科測試，溫和不刺激，上完廁所後使用，可直接丟馬桶，超迷你的包裝，外出使用更方便。每人可領取品項與數量將依現場規範為準，數量有限送完為止，有興趣的民眾歡迎把握機會前往。

由聯合數位文創主辦之《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》已於華山文創園區熱烈展出中，現場不僅再次展出12公尺高的巨型哆啦A夢充氣偶，規模更勝快閃活動，展覽資訊請上 官網 或官方粉絲專頁查詢。

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