台灣虎航高雄-仙台16日首航 每周營運3班

繼6月甫開航高雄-濟州航線後，台灣虎航（6757）16日再開航高雄-仙台航線，此新航線也是從高雄出發的第12條航線，也是南台灣唯一提供直飛日本東北的航空公司。目前，台灣虎航高雄出發之日本航線包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩共8條航線，航網涵蓋日本各地區主要城市，持續為中南部鄉親提供更豐富多元的赴日飛航選擇 。

為表達對此航線的重視，日本仙台機場也特別舉辦首航慶祝活動，並邀請台灣虎航董事長黃世惠前往參與，並與宮城縣及日本東北地區眾多地方貴賓進行了首航剪綵儀式，共同表達了對此航線未來發展的無限期待與深厚祝福 。

黃世惠表示，仙台不僅作為日本東北的玄關，更擁有深厚的文化底蘊和聞名遐邇的在地美食，期待透過這條航線的開通，讓中南部鄉親可以更便捷地感受日本東北四季的獨特魅力。同時，也熱切歡迎更多日本東北的朋友們利用桃園-仙台、高雄-仙台之航班，可藉北高不同點進出彈性規劃行程，深入體驗台灣特有的文化特色與美食小吃。

為了慶祝航線首航，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由仙台機場提供的首航紀念帆布包乙個；另有親切的虎妞們於高雄國際機場的候機室和首航旅客合影。高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午13:25自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的下午19:00自仙台機場起飛。

另外，為了便利旅客報到手續，即日起桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場出發飛往日本、韓國、泰國之台灣虎航(航班代碼IT)營運航班，皆可使用網路自助報到服務。旅客可於航班表定起飛時間前 48 小時至 1 小時內辦理。