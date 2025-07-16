達美慶祝開航西雅圖一周年 機票祭最高8.5折優惠

達美航空去年重返台灣，開航台北-西雅圖直航航班，迄今已屆滿1周年。達美航空今宣布，為慶祝開航滿周年，凡旅客於9月27日前預定、12月10日出發前台北-西雅圖來回機票，即可享有獨家折扣，最高可享8.5折優惠，等於來回機票含稅只要2萬出頭。

達美航空於今年3月29日起，提供每日台北-西雅圖直飛航班，並採A350-900執飛，提供總數306席，包括32席配有隱私拉門、可全平躺的套房式達美至臻商務艙、48席達美尊尚客艙、36席達美優越經濟艙以及190席經濟艙座位。

達美航空目前是唯一提供雙向日間出發的航空公司，航班早晨自台北出發，同日上午抵達西雅圖，可輕鬆前往全美50多個城市。

達美航空也持續投資西雅圖這個重要樞紐，近期在西雅圖機場開設2間全新高端貴賓室，包括達美至臻商務艙貴賓室，可遠眺雷尼爾山景緻，以及達美飛凡貴賓室，搭配落地窗景觀。兩間貴賓室在設計之初都納入永續理念，採用智慧調光窗戶、全電力系統、感應照明及可重複使用餐具、降低耗能，營造環保、舒適與雅緻的空間。