不是每扇門都能裝電子鎖！專家揭5成家庭常犯錯誤與「3大選購原則」

炎炎夏日，許多民眾回家總是得站在門口滿頭大汗翻包包找鑰匙，或是按門鈴、打電話請家人幫忙開門。為了省去這些麻煩，越來越多人開始考慮安裝智慧電子鎖，沒想到「買回來才發現裝不上」的情況，其實比想像中更常見。

家電達人486先生指出，許多消費者以為電子鎖是「買了就能裝」，其實門的結構、材質、厚度都是關鍵因素，光是門框內凹或外凸，就可能導致卡榫無法對準。最常見的問題還包括「門太薄無法鎖牢」或「原有開孔位置與新鎖體不符」等。等到安裝現場才發現無法施工，不僅白跑一趟，還可能面臨退貨或門板修改費用。

486團購觀察，近一年來諮詢電子鎖的消費者中，有超過5成民眾在初步評估時忽略這些安裝條件。為此，486團購邀請電子鎖達人在全台展示中心舉辦免費講座，幫助民眾檢視家中大門是否適合安裝電子鎖，並說明不同門型適配的鎖體種類、是否可保留原鑰匙孔等細節，讓消費者在動手購買之前先做好全盤了解。

近年電子鎖功能快速進化，從早期主打密碼與指紋解鎖，到如今支援臉部辨識、手機遠端開門、異常入侵警示、電量提醒等多元功能。對於家中有長輩、小孩或租屋族群而言，能有效減少忘記帶鑰匙、無法進門的困擾，也大幅提升居住便利與安全感。

不過486先生也提醒，電子鎖不是越貴越好，選購時應該把握幾項原則：一是確認是否與家門尺寸與結構相符；二是選擇有提供安裝與完善售後的平台，避免日後產生額外施工費用或無法安裝的困擾，以486團購販售的智慧電子鎖為例，下單前可先私訊粉絲團進行初步安裝評估，並提供本島到府安裝服務（部分偏遠地區需另收交通費用）；若經評估後無法安裝，也完全不收費，讓消費者選購時無後顧之憂；三則是確認保固與維修處理是否透明，發生故障時能否即時協助處理，這些都是選購前必須納入考量的關鍵。