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Chaumet年度頂級珠寶展8月登台 最新Jewels by Nature系列搶先看門道

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
1907年康乃馨冠冕啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation珠寶的創作。圖／Chaumet提供
1907年康乃馨冠冕啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation珠寶的創作。圖／Chaumet提供

自1780年創立以來，Chaumet 的珠寶歷史便與大自然有著密不可分的聯繫，創始人弗朗索瓦勒尼奧尼鐸（François-Regnault Nitot）更以「自然主義珠寶商」自詡。甫於7月首度於法國全球首曝光的最新2025 年度頂級珠寶系列Jewels by Nature，即將於8月登台亮相Chaumet年度頂級珠寶展，其設計就傳承品牌兩百多年來豐富多樣的骨董珠寶精髓，以當代手法重新演繹，細膩描繪大自然的萬千姿態的同時，展現歷史底蘊和自然氣息的火花。

系列率先曝光的「燕麥與繁星花」（Oat and Field Star）系列，刻畫象徵豐饒的麥穗與繁星花在豐收季節時隨風搖曳的美景，是從品牌創辦人尼鐸在1811 年就擅長的主題。華美的項鍊承襲品牌悠久的金工傳統，全鉸接式設計細膩又靈活的結構綴滿鑽石，使手工雕琢的金黃燕麥穗與繁星花的星形花徽形成鮮明對比，是工坊耗時逾1,300小時精密組裝的成果。以白金雕琢，點綴黃鑽，其中不對稱的設計更以彰顯花蕊三顆重達8.32克拉的枕形切割黃鑽。

康乃馨（Carnation）套組則以Chaumet的經典藍色幻化康乃馨花朵之美。項鍊歷時近1,500小時製作而成，每個鏈節均鑲嵌兩顆藍寶石，編織出順應身形曲線的網狀結構，如同花瓣自然服貼於肌膚。六朵花瓣層次分明的康乃馨依序排列，運用訂製切割的藍寶石精妙鋪排漸層效果，從深藍到天藍的三種色調，耗時近八週精雕細琢。寶石排列成風箏狀，呼應項鍊網狀結構中的花苞效果，配戴在胸前的V形線條呼應Chaumet經典的羽飾圖案，讓人聚焦重達36.44克拉的斯里蘭卡藍寶石主石；主石部分亦可獨立拆下，搭配鑽石鏈墜單獨配戴。

以自然寫實的手法捕捉木蘭花綻放姿態的Magnolia Grandiflora套組，有別於2023年的Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列以燦爛的黃金勾勒其美態的手法，這次的木蘭花以鋪鑲滿鑽的手法呈現。項鍊以簡約線條的立體雕琢木蘭花為主角，懸掛著一顆5.26克拉D FL Type-IIa梨形美鑽。套組中更囊括近年來少見的燕子造型胸針，以藍寶石和鑽石鋪鑲出瑰麗的優雅身姿，羽毛層次分明，為此系列畫龍點睛。

骨董康乃馨胸針啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation珠寶的創作。圖／Chaumet提供
骨董康乃馨胸針啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation珠寶的創作。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora胸針與項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora胸針與項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars項鍊。圖／Chaumet提供
模特兒配戴2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation項鍊。圖／Chaumet提供
模特兒配戴2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora項鍊。圖／Chaumet提供
1960年Chaumet 繪圖工作室的花卉胸針手繪設計圖，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora珠寶的創作。圖／Chaumet提供
1960年Chaumet 繪圖工作室的花卉胸針手繪設計圖，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora珠寶的創作。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora胸針。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora胸針。圖／Chaumet提供
約1811年弗朗索瓦勒尼奧尼鐸創作的麥穗冠冕，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars珠寶的創作。圖／Chaumet提供
約1811年弗朗索瓦勒尼奧尼鐸創作的麥穗冠冕，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars珠寶的創作。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Carnation項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars項鍊。圖／Chaumet提供
2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars項鍊。圖／Chaumet提供
Chaumet 1909年葡萄葉、燕麥及珍珠串冠冕，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars珠寶的創作。圖／Chaumet提供
Chaumet 1909年葡萄葉、燕麥及珍珠串冠冕，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Oat & Field Stars珠寶的創作。圖／Chaumet提供
1890年Chaumet燕子胸針組合，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora珠寶的創作。圖／Chaumet提供
1890年Chaumet燕子胸針組合，啟發2025年Jewels by Nature頂級珠寶系列Magnolia Grandiflora珠寶的創作。圖／Chaumet提供

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