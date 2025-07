Chaumet年度頂級珠寶展8月登台 最新Jewels by Nature系列搶先看門道

自1780年創立以來,Chaumet 的珠寶歷史便與大自然有著密不可分的聯繫,創始人弗朗索瓦勒尼奧尼鐸(François-Regnault Nitot)更以「自然主義珠寶商」自詡。甫於7月首度於法國全球首曝光的最新2025 年度頂級珠寶系列Jewels by Nature,即將於8月登台亮相Chaumet年度頂級珠寶展,其設計就傳承品牌兩百多年來豐富多樣的骨董珠寶精髓,以當代手法重新演繹,細膩描繪大自然的萬千姿態的同時,展現歷史底蘊和自然氣息的火花。

系列率先曝光的「燕麥與繁星花」(Oat and Field Star)系列,刻畫象徵豐饒的麥穗與繁星花在豐收季節時隨風搖曳的美景,是從品牌創辦人尼鐸在1811 年就擅長的主題。華美的項鍊承襲品牌悠久的金工傳統,全鉸接式設計細膩又靈活的結構綴滿鑽石,使手工雕琢的金黃燕麥穗與繁星花的星形花徽形成鮮明對比,是工坊耗時逾1,300小時精密組裝的成果。以白金雕琢,點綴黃鑽,其中不對稱的設計更以彰顯花蕊三顆重達8.32克拉的枕形切割黃鑽。

康乃馨(Carnation)套組則以Chaumet的經典藍色幻化康乃馨花朵之美。項鍊歷時近1,500小時製作而成,每個鏈節均鑲嵌兩顆藍寶石,編織出順應身形曲線的網狀結構,如同花瓣自然服貼於肌膚。六朵花瓣層次分明的康乃馨依序排列,運用訂製切割的藍寶石精妙鋪排漸層效果,從深藍到天藍的三種色調,耗時近八週精雕細琢。寶石排列成風箏狀,呼應項鍊網狀結構中的花苞效果,配戴在胸前的V形線條呼應Chaumet經典的羽飾圖案,讓人聚焦重達36.44克拉的斯里蘭卡藍寶石主石;主石部分亦可獨立拆下,搭配鑽石鏈墜單獨配戴。

以自然寫實的手法捕捉木蘭花綻放姿態的Magnolia Grandiflora套組,有別於2023年的Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列以燦爛的黃金勾勒其美態的手法,這次的木蘭花以鋪鑲滿鑽的手法呈現。項鍊以簡約線條的立體雕琢木蘭花為主角,懸掛著一顆5.26克拉D FL Type-IIa梨形美鑽。套組中更囊括近年來少見的燕子造型胸針,以藍寶石和鑽石鋪鑲出瑰麗的優雅身姿,羽毛層次分明,為此系列畫龍點睛。