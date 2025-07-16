快訊

全球第2大富豪換人做！他受惠晶片銷陸 擠下祖克柏身家飆破7.4兆

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

吃出永續行動力！全聯用10種友善生態商品 3度榮獲生物多樣性獎肯定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯陸續推出10種友善生態商品，讓永續從產地延伸到餐桌，讓民眾跟全聯一起用吃改變生態。圖／全聯福利中心提供
全聯陸續推出10種友善生態商品，讓永續從產地延伸到餐桌，讓民眾跟全聯一起用吃改變生態。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心長期關注台灣農業與環境議題，自2016年起推動友善土地的友善生態商品，守護本土珍貴生物。2025年第三度參與由台灣永續能源研究基金會TAISE主辦的「TWBA台灣生物多樣性獎」，以「吃出永續行動力：全聯友善生態商品綠色革命」，榮獲銀級佳績，成為本屆唯一獲獎的零售通路。

TAISE指出，今年共有25個單位參與評選，顯示各界對生物多樣性議題愈發重視。全聯則憑藉通路優勢，從產地到餐桌推動永續，積極與農友、供應商合作，推廣環境友善農法，同時讓消費者從日常飲食參與愛地球行動，成為連結生產與消費的永續橋樑。

全聯至今已推出10項友善生態系列商品，包括「老鷹紅豆」、「黑面文蛤」、「好欣豬」、「台灣鯛」、「官田菱雉菱」、「放山桂丁雞」、「小農鮮乳系列」、「貓頭鷹鳳梨」、「黑翅鳶生態米飯」及「諸羅樹蛙綠竹筍」，保護老鷹、水雉、黑翅鳶等猛禽與樹蛙等物種的棲地，也讓民眾能以實際消費行動支持台灣生物多樣性。

其中，「老鷹紅豆」計畫為全聯友善生態的起點。2016年董事長林敏雄看見一則關於農藥毒餌導致老鷹死亡的新聞後，主動指示團隊深入調查，進而推動與農友契作，以無農藥友善農法種植紅豆。截至2024年底，已復育老鷹達945隻，並衍生出多項老鷹紅豆商品，如紅豆湯、銅鑼燒、麻糬、大福、麵包等，現於門市販售共13款紅豆相關商品。

全聯也利用友善生態商品開發調理熟食商品，如以官田菱雉菱製成「美味堂菱角麻油雞肉米糕」、「美味堂菱角佛跳牆」等料理，並與霧峰農會合作開發「黑翅鳶生態米飯」，目前於全台約1,200家門市販售，每月平均銷售約7萬盒。此外，販售3支具備碳足跡標籤的「好欣豬」產品，從飼養到加工皆重視減碳。2024年全聯友善生態商品整體業績突破13億元，透過零售通路力量串連生產者與消費者，讓永續從產地延伸到餐桌。

除商品推動外，全聯也透過成立「大安森林公園之友基金會」，積極參與城市生態保育。基金會自2015年起以「公園生態化」為願景，結合生物多樣性保育、永續利用與公平互惠三大方向，推動土壤排水改善、原生植物栽種、生態池打造、驅蚊改善環境等措施，讓公園成為城市中的生態庇護所。

目前大安森林公園已吸引原生昆蟲、蝶類、鳥類甚至保育類鳳頭蒼鷹棲息，更成為全球首個成功在城市復育螢火蟲的案例。2024年，全聯以「生態公園 築夢大安」獲得TWBA銅獎，截至2025年上半年，園區已記錄多達1,234種生物，實現城市與自然共生的理想。

全聯以友善為源頭出發，達成結合生態保育、增加農民收入、提供消費者安心食材與提升通路品牌好感度的四贏局面，本次為第三度獲得生物多樣性獎項肯定，未來也將持續攜手農友與合作夥伴，開發更多友善商品，透過零售的影響力，號召全民「吃出永續行動力」，與台灣土地與生物共好。

全聯以「吃出永續行動力：全聯友善生態商品綠色革命」榮獲銀級佳績，為本次獲選生物多樣性獎項的唯一零售通路。圖／全聯福利中心提供
全聯以「吃出永續行動力：全聯友善生態商品綠色革命」榮獲銀級佳績，為本次獲選生物多樣性獎項的唯一零售通路。圖／全聯福利中心提供
全聯三度獲得台灣生物多樣性獎肯定，由全聯實業副總經理林子文代表領獎。圖／全聯福利中心提供
全聯三度獲得台灣生物多樣性獎肯定，由全聯實業副總經理林子文代表領獎。圖／全聯福利中心提供

永續 全聯

延伸閱讀

罐頭界的青春回憶 絕版「武林菜」悄悄重出江湖

不只全聯 大潤發也有「11塊炸雞桶」！279元吃爆「5隻雞腿+6隻雞翅」 這些門市都有賣

哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富「迷你杯買3送3」、大潤發和全聯「品脫杯特價269元」

「全聯」防空避難演練台中場 內政部常次吳堂安：可做其他超市借鏡

相關新聞

JINS攜手統一獅秀獅王另一面 潘傑楷18日現身大巨蛋當一日店長

日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園（影城棟）一樓。為了進一步支持台灣棒球...

翻轉經典台味！「全家」×百萬美食網紅千千推夏日6新品　　芋賣尬酷繽沙牛奶、咖啡自由搭

盛夏登場暑熱難耐，全家便利商店再度攜手百萬人氣YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」，以經典台味為靈感，提供「香辣主食...

Galaxy Z Fold7、Z Flip7折疊機 邀名廚安成宰擔任品牌大使

三星日前發表最新Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦折疊系列，正展開預購，為詮釋折疊科技可以深度融合生活品味...

達美慶祝開航西雅圖一周年 機票祭最高8.5折優惠

達美航空去年重返台灣，開航台北-西雅圖直航航班，迄今已屆滿1周年。達美航空今宣布，為慶祝開航滿周年，凡旅客於9月27日前...

不是每扇門都能裝電子鎖！專家揭5成家庭常犯錯誤與「3大選購原則」

炎炎夏日，許多民眾回家總是得站在門口滿頭大汗翻包包找鑰匙，或是按門鈴、打電話請家人幫忙開門。為了省去這些麻煩，越來越多人...

吃出永續行動力！全聯用10種友善生態商品 3度榮獲生物多樣性獎肯定

全聯福利中心長期關注台灣農業與環境議題，自2016年起推動友善土地的友善生態商品，守護本土珍貴生物。2025年第三度參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。