吃出永續行動力！全聯用10種友善生態商品 3度榮獲生物多樣性獎肯定

全聯福利中心長期關注台灣農業與環境議題，自2016年起推動友善土地的友善生態商品，守護本土珍貴生物。2025年第三度參與由台灣永續能源研究基金會TAISE主辦的「TWBA台灣生物多樣性獎」，以「吃出永續行動力：全聯友善生態商品綠色革命」，榮獲銀級佳績，成為本屆唯一獲獎的零售通路。

TAISE指出，今年共有25個單位參與評選，顯示各界對生物多樣性議題愈發重視。全聯則憑藉通路優勢，從產地到餐桌推動永續，積極與農友、供應商合作，推廣環境友善農法，同時讓消費者從日常飲食參與愛地球行動，成為連結生產與消費的永續橋樑。

全聯至今已推出10項友善生態系列商品，包括「老鷹紅豆」、「黑面文蛤」、「好欣豬」、「台灣鯛」、「官田菱雉菱」、「放山桂丁雞」、「小農鮮乳系列」、「貓頭鷹鳳梨」、「黑翅鳶生態米飯」及「諸羅樹蛙綠竹筍」，保護老鷹、水雉、黑翅鳶等猛禽與樹蛙等物種的棲地，也讓民眾能以實際消費行動支持台灣生物多樣性。

其中，「老鷹紅豆」計畫為全聯友善生態的起點。2016年董事長林敏雄看見一則關於農藥毒餌導致老鷹死亡的新聞後，主動指示團隊深入調查，進而推動與農友契作，以無農藥友善農法種植紅豆。截至2024年底，已復育老鷹達945隻，並衍生出多項老鷹紅豆商品，如紅豆湯、銅鑼燒、麻糬、大福、麵包等，現於門市販售共13款紅豆相關商品。

全聯也利用友善生態商品開發調理熟食商品，如以官田菱雉菱製成「美味堂菱角麻油雞肉米糕」、「美味堂菱角佛跳牆」等料理，並與霧峰農會合作開發「黑翅鳶生態米飯」，目前於全台約1,200家門市販售，每月平均銷售約7萬盒。此外，販售3支具備碳足跡標籤的「好欣豬」產品，從飼養到加工皆重視減碳。2024年全聯友善生態商品整體業績突破13億元，透過零售通路力量串連生產者與消費者，讓永續從產地延伸到餐桌。

除商品推動外，全聯也透過成立「大安森林公園之友基金會」，積極參與城市生態保育。基金會自2015年起以「公園生態化」為願景，結合生物多樣性保育、永續利用與公平互惠三大方向，推動土壤排水改善、原生植物栽種、生態池打造、驅蚊改善環境等措施，讓公園成為城市中的生態庇護所。

目前大安森林公園已吸引原生昆蟲、蝶類、鳥類甚至保育類鳳頭蒼鷹棲息，更成為全球首個成功在城市復育螢火蟲的案例。2024年，全聯以「生態公園 築夢大安」獲得TWBA銅獎，截至2025年上半年，園區已記錄多達1,234種生物，實現城市與自然共生的理想。

全聯以友善為源頭出發，達成結合生態保育、增加農民收入、提供消費者安心食材與提升通路品牌好感度的四贏局面，本次為第三度獲得生物多樣性獎項肯定，未來也將持續攜手農友與合作夥伴，開發更多友善商品，透過零售的影響力，號召全民「吃出永續行動力」，與台灣土地與生物共好。