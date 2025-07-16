李洙赫咬手手這畫面有點犯規！從服裝到配件 造型單品解密這裡看

身為與GD權志龍感情交好、有「龍洙兄弟」之稱的李洙赫（Lee Soo Hyuk），日前情義相挺GD、現身台灣記者會並引起粉絲騷動。事實上李洙赫今年便曾為義大利精品Dolce&Gabbana專賣店現身台北、擠爆Bellavita購物中心，而日前他再度現身台北時，果不其然也選擇了Dolce&Gabbana，展現義式時尚風格。

李洙赫上周五在離開飯店前往餐廳時先穿上了一件Dolce&Gabbana 2025春夏Italian Holiday系列的刺繡單排釦西裝外套，外套使用華夫格面料並以特殊的格狀蜂巢織法，因此帶來吸濕、通風等特點，同時李洙赫並以白色內搭外加一頂藍色畫家帽，十足俏皮；另一套造型中李洙赫則選用了一款同為Dolce&Gabbana的襯衫領排釦針織上衣，輕爽的白色針織與小V領開襟，除呼應李洙赫的度假心情，也帶來宛如義大利海島海濱的愜意與紳士氣息。

事實上李洙赫除了上周現身台灣，日前也在個人官方Instagram帳號曬出一系列照片，是他為時尚雜誌Elle拍攝的形象視覺，其中他時而輕咬手指、時而側身大方曬出健美六塊肌，手上更配戴了多款今年適逢290年歷史的瑞士高級手表寶珀（Blancpain）的五十噚（Fifty-Fathoms）系列潛水表，霸氣外顯。

這只Blancpain玫瑰金表殼的Blancpain五十噚系列手表，並搭配了藍色的金屬面盤，展現一如李洙赫兼容中性與陽剛的運動氣息。該系列今年並加碼發表了38毫米，連帶原本的42、45合計三種尺寸。想跟李洙赫「共享」一段相同的浪漫時光（時計）？現在不必衝演唱會、也可以在手腕上氣質圓夢！