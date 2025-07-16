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中性穿搭趨勢！男友風牛仔短褲重回潮流舞台 穿出清爽鬆弛感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
隨著中性穿搭趨勢，丹寧品牌推出男友風牛仔短褲穿搭單品。圖／Onitsuka Tiger、Levi’s® 提供
隨著中性穿搭趨勢，丹寧品牌推出男友風牛仔短褲穿搭單品。圖／Onitsuka Tiger、Levi’s® 提供

丹寧風潮再起，Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧秋冬系列全新上市，一系列以日本製丹寧布為核心並結合職人工藝，打造出時尚兼具實用性的丹寧單品，此外，Levi’s也呼應中性穿搭趨勢，帶來男友風牛仔短褲的穿搭潮流。

DENIVITA靈感來自「DENIM（丹寧）」與義大利文中的「VITA（生活）」。嚴選日本製丹寧布料，透過獨特染色技術，賦予丹寧新風貌。系列涵蓋多款男女直筒及寬版褲款、裙裝及外套，使用精細漂白技術，再以層疊黃染工藝上色，在保留丹寧靛藍顏色的同時，展現豐富層次具辨識度的色彩。

DENIVITA秋冬系列重點單品包括，短版拉鍊夾克領口拼接柔軟燈芯絨：雙邊設計斜口袋，展現日製工藝的經典單品。翻領丹寧襯衫：經生物石洗處理呈現自然仿舊質感，使用輕磅丹寧，俐落剪裁單穿外搭都有型。經典水洗牛仔短褲：展現輕鬆隨性的質感，以寬鬆抽繩腰身為設計重點。全新BAGGY寬版牛仔褲：源自90年代的潮流，展現廓形效果，可將褲口反摺，提升層次細節。

Levi’s面對2025年夏季持續升溫的中性穿搭趨勢，聚焦寬鬆與鬆弛感，推出寬鬆直筒五分丹寧短褲（Jort）、直筒短褲與478復古老爹丹寧短褲，重塑夏日下身穿搭新公式。

Levi’s經典五口袋短褲進化為今夏女款下身主打款式Jort，承襲丹寧的挺拔質感，結合寬鬆直筒、五分褲長與中性剪裁設計，打造鬆弛卻俐落的夏日輪廓。另一款專為女性設計的直筒短褲，以落在大腿一半的褲長與不貼腿的直筒線條，創造出既不裸露又修飾的理想比例。

478復古老爹丹寧短褲以大腿寬版、略短褲長與俐落下擺打造鬆而有型的視覺比例，針對亞洲男性量身設定的街頭風剪裁，呈現氛圍和層次感的City boy街頭風格系男孩。

Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧秋冬系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧秋冬系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧經典水洗牛仔短褲。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧經典水洗牛仔短褲。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA系列，嚴選日本製丹寧布料，透過獨特染色技術，賦予丹寧新風貌。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA系列，嚴選日本製丹寧布料，透過獨特染色技術，賦予丹寧新風貌。圖／Onitsuka Tiger提供
Levi’s專為女性設計的直筒短褲，呈現落在大腿一半的褲長與不貼腿的直筒線條。圖／Levi’s提供
Levi’s專為女性設計的直筒短褲，呈現落在大腿一半的褲長與不貼腿的直筒線條。圖／Levi’s提供
Levi’s丹寧短褲Ｍ男款下身聚焦全新比例語彙與輪廓突破。圖／Levi’s提供
Levi’s丹寧短褲Ｍ男款下身聚焦全新比例語彙與輪廓突破。圖／Levi’s提供

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