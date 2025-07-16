快訊

全球第2大富豪換人做！他受惠晶片銷陸 擠下祖克柏身家飆破7.4兆

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

唯一以甜點入選「2022 500盤」 戴峻弘譜寫日本茶與甜點交響曲

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
甜點「芭樂絲、鹽麴黃瓜、佛手瓜刨冰」及日本綠茶中最高級珍品的玉露茶。圖／邊路人提供
甜點「芭樂絲、鹽麴黃瓜、佛手瓜刨冰」及日本綠茶中最高級珍品的玉露茶。圖／邊路人提供

2022年以一道「蓮霧白酒草莓甜湯」，成為年度唯一以甜點入選「500盤」的甜點主廚戴峻弘（火車），在離開原本工作的餐廳之後，成立厚品餐飲顧問公司，重新定義甜點的新價值與新格局。這次戴峻弘攜手「ASABAN TEA」創辦人莊子德進行客座活動，透過五道日本茶與甜點的風味對話，建構出以甜點語言回應茶之哲學的優雅交響曲。

戴峻弘依循製日本茶製作工序，從製茶的第一步「蒸熱」到最終精製「仕上」，延展出五款呼應之甜點。製程的起點是「蒸熱」，利用蒸氣抑制酵素氧化，保留茶葉的鮮綠色澤。首款選用日本綠茶中最為高級的玉露茶，風味甘潤清新，搭配的甜點呼應清新草本基調，以鹽麴小黃瓜搭佐新鮮佛手瓜汁，兩者分別製作成冰沙，搭配優格與芭樂，進一步延展小黃瓜與佛手瓜所帶來的清新草本鮮味。

第二步「葉振」透過加熱乾燥去除青澀氣味，使茶風味純淨。此段茶品選用有機煎茶，風味具備海苔、甘甜、苦澀與草本香氣；搭配搭配的甜點則以發酵日本山藥呼應茶香，以新鮮山藥泥為底，結合發酵山藥泡泡，層次分明，搭配金黃外皮、酸甜爽口的日本信濃金蘋果，綴以鹹香的柴魚糖紙，呈現鹹香與清爽並存的層次感。

「揉捻」是製茶過程中的關鍵步驟，透過巧勁搓揉茶葉，使茶汁與氧氣接觸，進而發展出多層次風味。茶品選用宇治冠茶，富含濃厚的鮮味（Umami）與甘苦味。甜點部分，主廚戴峻弘特別選用帶有甘苦感的綠竹筍為呼應。將竹筍外殼製作成果凍，帶有淡淡烘焙香氣；筍肉則轉化為清甜的綠竹筍雪酪，並將切片竹筍巧妙編排出筍殼生長的模樣；最後搭佐楓糖香緹與糖煮馬告鳳梨，在濃郁茶韻中展現鹹甜與苦甘交織的層次。

「乾燥」是製茶中的定型步驟，透過風乾去除茶葉中剩餘水分，使風味得以穩定與定型。茶品選用現炒岡山美作番茶為基底，搭配的甜點以屏東牛蒡為主角，製作成牛蒡冰淇淋，佐以香草蓮子慕斯，呈現溫潤的木質與草本氣息，並加入杏仁酥粒增添口感，綴以蔬果凝膠，使風味在焦香與清爽之間取得平衡。

最後工序「仕上」亦即荒茶完成後的精製工程。第五款茶品選用鹿兒島茶葉，於現場焙製後，加入少許花椒與檸檬草現泡，有著辛香與清香。搭配的茶點則以新鮮百香果融入費南雪，焦化奶油帶出濃郁堅果香，與百香果酸甜形成對比，佐以白味噌焦糖醬，在酸、甜、鹹之間取得平衡，再以夏威夷豆增添奶香，與焙茶形成鮮明又和諧的味覺堆疊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茶點「百香、焦糖味噌費南雪」及茶款鹿兒島萎凋輕焙茶。圖／邊路人提供
茶點「百香、焦糖味噌費南雪」及茶款鹿兒島萎凋輕焙茶。圖／邊路人提供
甜點「柴魚糖紙 、發酵山藥泡泡、洋甘菊凍、 信濃金蘋果」及茶款有機煎茶。圖／邊路人提供
甜點「柴魚糖紙 、發酵山藥泡泡、洋甘菊凍、 信濃金蘋果」及茶款有機煎茶。圖／邊路人提供
甜點「牛蒡冰淇淋、香草蓮子慕斯、蔬果凝膠、杏仁酥粒」及茶款岡山美作番茶。圖／邊路人提供
甜點「牛蒡冰淇淋、香草蓮子慕斯、蔬果凝膠、杏仁酥粒」及茶款岡山美作番茶。圖／邊路人提供
來自台灣屏東的甜點主廚戴峻弘，綽號「火車」，擅長用甜點講述生活故事。圖／邊路人提供
來自台灣屏東的甜點主廚戴峻弘，綽號「火車」，擅長用甜點講述生活故事。圖／邊路人提供
厚品餐飲顧問創辦人暨甜點主廚戴峻弘（右）與「ASABAN TEA」創辦人莊子德。圖／邊路人提供
厚品餐飲顧問創辦人暨甜點主廚戴峻弘（右）與「ASABAN TEA」創辦人莊子德。圖／邊路人提供
甜點「綠竹筍雪酪、馬告煮鳳梨、筍殼晶凍、楓糖香緹」及茶款宇治冠茶。圖／邊路人提供
甜點「綠竹筍雪酪、馬告煮鳳梨、筍殼晶凍、楓糖香緹」及茶款宇治冠茶。圖／邊路人提供

茶葉 甜點 日本

延伸閱讀

新北蜜香紅茶評鑑出爐 三峽青農周子耀三連冠很威

茶湯帶豐富花果香 翁永田奪新北香韻紅茶評鑑特等獎

新店農會選舉涉茶葉、高粱酒賄選 理事長周興旺起訴求刑8月

綠竹筍正當時 新北筍農父子囊括全國及新北冠軍

相關新聞

JINS攜手統一獅秀獅王另一面 潘傑楷18日現身大巨蛋當一日店長

日本眼鏡品牌JINS新展店，進駐大巨蛋遠東Garden City大巨蛋位於光之花園（影城棟）一樓。為了進一步支持台灣棒球...

翻轉經典台味！「全家」×百萬美食網紅千千推夏日6新品　　芋賣尬酷繽沙牛奶、咖啡自由搭

盛夏登場暑熱難耐，全家便利商店再度攜手百萬人氣YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」，以經典台味為靈感，提供「香辣主食...

Galaxy Z Fold7、Z Flip7折疊機 邀名廚安成宰擔任品牌大使

三星日前發表最新Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦折疊系列，正展開預購，為詮釋折疊科技可以深度融合生活品味...

達美慶祝開航西雅圖一周年 機票祭最高8.5折優惠

達美航空去年重返台灣，開航台北-西雅圖直航航班，迄今已屆滿1周年。達美航空今宣布，為慶祝開航滿周年，凡旅客於9月27日前...

不是每扇門都能裝電子鎖！專家揭5成家庭常犯錯誤與「3大選購原則」

炎炎夏日，許多民眾回家總是得站在門口滿頭大汗翻包包找鑰匙，或是按門鈴、打電話請家人幫忙開門。為了省去這些麻煩，越來越多人...

吃出永續行動力！全聯用10種友善生態商品 3度榮獲生物多樣性獎肯定

全聯福利中心長期關注台灣農業與環境議題，自2016年起推動友善土地的友善生態商品，守護本土珍貴生物。2025年第三度參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。