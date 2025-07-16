500碗匯聚全台最強小吃 7月19、20日四四南村登場

台灣第一份在地小吃新指南「500碗」，今年2025邁入第三屆，將於7月19日正式公布得碗名單，同步也將曝光「蟬聯3年」的500碗得主；為讓更多民眾能親口品嘗500碗小吃，7月19至20日在台北市信義區四四南村舉辦「500碗2025最強小吃市集」，串連全台9縣市小吃業者出攤，不提早來排隊搶購會後悔啊！

500碗2025將於7月19日正式公布名單，7月19～20日於四四南村舉辦小吃市集。圖／500碗提供

評審金句搶先曝光 人人自成一套小吃觀點

500碗2025評審集結跨領域的50位人士，搶先曝光部分評審評語，包括首度擔任評審、近期以開箱各地500碗推薦影片深受喜愛之YouTube頻道「肥波開吃啦」的肥波表示：「美味不只是味道好，而是吃的瞬間會讓我拍得很順，情緒整個亢奮起來，這種感覺其實是騙不了人的。」另一人氣美食YouTuber痛風老饕則說：「一個人選10碗真的太困難了，我自己就可以選出500碗！如果大家有機會造訪這些城市，希望能夠去試試看我的名單。」蔣勳也盛讚：「我覺得500碗做對了，台灣真的厲害是在小吃。」

第三屆500碗攜手首席贊助永豐金控、永豐銀行，邀請大家共同關注在地小店，在金融的領域，永豐金控深耕台灣在地，以穩健的腳步前行，以不斷創新的服務，貼近每一位台灣民眾的需求。永豐銀行始終以在地關懷為出發點，用心灌溉每一份託付，成為每一個人的生活嚮導。

本屆500碗指定用酒為塔木嶺橡木桶玩家，系列酒款整體滑順爽口，適合在夏季作為居家日常的必備口糧酒，更能輕鬆搭配多樣化小吃與美食，與好友們共創歡聚時刻，好玩又好喝。而夏季消暑必喝的Pubble氣泡飲、台灣在地百年醬油品牌丸莊醬油、適合聚餐歡聚超多汁的法大炸雞也是500碗的共同贊助單位。

500碗2025合作單位。圖／500碗提供

全台最強小吃市集 4大品牌首度出攤

500碗2025的發布不僅包含揭曉完整名單，再度舉辦的「最強小吃市集」於台北四四南村登場！此次市集匯聚全台9縣市、共計13家優秀小吃品牌，其中更有4家為首次出攤組成堅強陣容，為這場盛會增添更多亮點。

曾獲500碗2024「2碗」殊榮的台中「湖南味牛肉麵」，一甲子傳奇首度現身市集力挺活動，帶來鹹香涮嘴的招牌滷味拼盤；台中原創小吃「租界」將獻上店內必吃的炭火蝦飯，是海鮮控不容錯過的美食。高雄人氣名店「李氏商行」則推出經典的消暑沙拉；曾榮獲「台灣炒飯王」殊榮的屏東「惜緣亭」，特別準備兩款道地客家美食—手工鹹湯圓、客家花生豆腐，讓民眾在品嘗客家傳統滋味的同時，也能感受台灣多元餐飲文化。

第二屆500碗2碗得主「湖南味牛肉麵」成立60年來，首度參與市集活動，大力支持500碗美食盛會。圖／湖南味牛肉麵提供

新北首家正統拿坡里冠軍披薩「Gino Pizza Napoletana」以製作最道地的拿坡里披薩為使命，今年將提供民眾品嘗最純粹的冠軍美味；首屆500碗殊榮的屏東「Like來顆烤飯糰」，其招牌飯糰最大特色就是如鍋巴口感的酥脆外層，到現場能親嘗令人驚豔的美味。台中「董媽涼麵」將帶來其經典涼麵，並搭配香濃皮蛋，創造獨特風味；台北「可甜可鹹X豆花專賣店」將顛覆大眾對豆花的想像，帶來時尚又新潮的「川味麻辣豆腐花」等多款鹹味豆花，大膽挑戰味蕾極限。

新北首家正統拿坡里冠軍披薩「Gino Pizza Napoletana」帶來2款口味的拿坡里炸披薩條，提供民眾最純粹的冠軍美味。圖／Gino Pizza Napoletana提供

台北「阿角紅燒肉 劉美麗」二度獨家現身500碗市集，其經典香酥的現炸紅燒肉堪稱全台最強紅燒肉；桃園消暑聖品「陳秋剛綿綿冰」今年不只販售多款風味獨特的綿綿冰，更貼心準備4入迷你杯盲盒組；去年活動狂銷上千顆、引發排隊熱潮的新竹「鄒記菜包」再度現身力挺，多款風味菜包值得再次排隊品嘗。有美食之都美名的台南，無論是獨特古早味的「糯夫米糕」、還是爽口開胃的「永香鹹水雞」，都讓你在現場輕鬆享受到府城人氣美味。

台北最強的紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」二度獨家現身500碗市集，力挺500碗活動。圖／正宗阿角紅燒肉 劉美麗提供

「集碗挑戰市集版」好禮曝光

500碗衍生出的「集碗挑戰」，今年首度呈獻市集版。只要在活動現場任一500碗店家消費1份餐點，即可獲得1張專屬貼紙；集滿3張貼紙，就有機會獲得精美禮品，包括布農安福皂、希望飲料提袋，以及永豐金證券的股票禮品卡，還有機會把500碗首度製作的「紙感消暑涼扇」帶回家（數量有限，送完為止），在炎炎夏日品嘗美食的同時，也能享受一絲清涼。

除了美食，資深街頭藝人「小綠人」也將在19日下午5點半帶來精彩的「Greenman show」，他將以充滿熱情的互動與創意，讓每位駐足的民眾都成為演出的一部分，共同創造難忘的派對體驗。

500碗推出夏季限量「紙感涼扇」，只抽不賣，涼夏必備！圖／500碗提供

500碗2025頒獎典禮暨記者會 日期：2025/7/19（六）13:00起請鎖定《500輯》臉書粉絲團 500碗2025最強小吃市集 日期：2025年7月19～20日（六日） 時間：周六15:30-21:00、周日11:00-19:00 地點：台北信義公民會館 中央廣場（四四南村，台北市信義區松勤街52號） ● 現場攤商備貨有限，數量售完為止

500碗2025 THE 500 BOWLS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 首席贊助｜永豐金控、永豐銀行 指定用酒｜塔木嶺橡木桶玩家 贊助單位｜Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康