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2.2萬人搶購！「法朋蛋黃酥」15分鐘完售 鳳梨酥也賣光光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
法朋「經典蛋黃酥禮盒」開放預購，在短短15分鐘即銷售一空。圖／法朋烘焙甜點坊提供
法朋「經典蛋黃酥禮盒」開放預購，在短短15分鐘即銷售一空。圖／法朋烘焙甜點坊提供

「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」中秋檔期禮盒，自今日（7月16日）中午12:00正式開放預購，開放後即湧入約22,000名網友線上搶購，其中「經典蛋黃酥禮盒」，在短短15分鐘即銷售一空。此外，其他還有欣葉聯名雙饗禮盒，以及攜手京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」聯名推出的中秋禮盒，也都陸續銷售完畢。

法朋所推出的「經典蛋黃酥禮盒」為中秋檔期最受歡迎的明星品項，外皮以丹麥LURPAK天然奶油與日本熊本麵粉揉製而成，內餡選用屏東鹹蛋黃、萬丹紅豆與嘉義洲南鹽場海鹽，每盒9入售價980元。攜手「欣葉」所打造的「欣葉聯名雙饗禮盒」，內含6顆蛋黃酥與3顆綠豆椪，一次可以吃到兩款經典點心，售價1,080元。

今年「法朋」也首度攜手百年歷史的日本京都抹茶名店「辻利茶舗」，打造三款中秋限定聯名禮盒，包括有「法朋X辻利 匠心辻光風呂敷禮盒」、「法朋X辻利 抹茶蜂蜜綜合燒餅禮盒」、「法朋X辻利 茶香藏韻聯名禮盒」，每套售價680～1,680元，同樣是今年中秋的人氣商品。此外，法朋也規劃經典蜂蜜燒餅禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒、法式鳳梨酥禮盒等不同品項。

法朋的中秋系列產品自今日中午12:00正式開放預購。據業者透露，線上共有22,000名網友在線搶購，其中「經典蛋酥禮盒」僅短短15分鐘就銷售完畢，其他如欣葉聯名雙饗禮盒、法朋X辻利 茶香藏韻聯名禮盒、法式鳳梨酥禮盒等品項，目前也以銷售完畢，其他品項則持續供應中，售完為止。

鳳梨酥 禮盒 中秋

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