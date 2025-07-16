不用飛出國！韓國肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」 登台日期曝光了

近期在韓國引起社群話題的肯德基「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」，近期傳出即將在7月29日正式登台。對於台灣粉絲而言，未來不需要出國，也能享受到多重層次的豐富滋味。

Tower Burger系列作為肯德基的經典招牌之一，韓國版本的「UpGravy Tower Burger」結合濃郁肉汁醬與綿密薯泥等兩大人氣元素，並且加入經典的薯餅，堆疊出豐富的口感層次，推出後就登上韓網熱搜，成為年輕世代間的美食話題焦點。在韓國肯德基釋出的宣傳視覺中，也被發現藏入台北101大樓的身影，引發台灣網友高度關注。

據了解，此款「肉汁薯泥咔啦雞腿堡」預計將在7月29日正式登台，並且將打造台灣版本的肉汁薯泥堡，從外觀到味覺都具備層次享受。實際相關內容，仍帶官方正式公佈。