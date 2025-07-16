客委會、紙風車攜手宣告 3層樓高「燈怪國王」周末登陸兩廳院藝文廣場

這幾天經過台北兩廳院的民眾，會發現藝文廣場牌樓外站立著一隻色彩鮮艷、長得像海龍、蜥蜴又像客家𪹚龍的3層樓高巨獸，眼珠轉啊轉地彷彿看著你。這是客家劇「燈怪」主角—燈怪國王，本周六、日(7月19和20日)晚上7時，將於兩廳院藝文廣場震撼登陸，首演籌備兩年的全新原創客家親子劇「燈怪」。

「燈怪」由客委會和紙風車劇團攜手合作，以可愛人偶演繹客家新童話。3 層樓高的燈怪國王將配合劇情出沒在觀眾席問。紙風車更特地編寫客語歌曲 ，帶領觀眾透過朗朗上口的「瓜瓜歌」，台上台下一起看好戲、說客語 。

客委會和紙風車自2010年開始合作，持續以客家語言打造新童話。從2010年「嘿！阿弟牯」全台演出16場、累積觀眾23566人次；2015年「桐花島的故事」巡迴全台客家庄學校、累積觀眾超過68570人次；2019年「諸葛四郎」好客版，演出11場，觀眾達23890人次。2021年的「雨馬」，三年間透過線上直播，破93萬觀看紀錄；雨馬歌曲更創客家雲歷年紀錄，日前仍是下載頻率榜首。

今年則推出向客家文化學習「永續」精神的寓言故事「燈怪」，以海洋與陸地共生為背景，描繪「瓜族」與「燈怪」之間的情感與守護。燈怪由瓜族祖先轉化而來，象徵客家人代代相傳的信仰精神與對家園的守護意志，透過豐富多元的劇情，邀請大家一起來守護地球。

客委會主委古秀妃表示，感謝紙風車用創意和熱情編創客家新童話。看彩排時，她發現「燈怪」的劇情和過去親子戲的大團圓結尾不太一樣，沒讓主角「在一起」，有點悲傷。但為什麼沒「在一起」？她賣個關子，歡迎大家周六一起來找答案。

古秀妃表示，此劇結合物理、機械、美學各種專業在裡頭，而客語量也變多，讓她非常敬佩。近幾年客委會便嘗試透過「瓜瓜歌」這樣有趣、和民眾親近的互動，讓全國民眾能講幾句、唱幾句客語。

「燈怪」總編導李永豐表示，紙風車做兒童戲的一貫理念，是希望透過戲劇讓小觀眾遠離手機，「他們會比較快樂、跟人群有更多互動」。而他從小被母親背在背上看布袋戲，雖然劇情通通忘記了，但母子一起看戲的美好那一刻「到現在都還記得」。他也希望透過製作客家親子劇讓小觀眾了解台灣的多元族群，族群之間彼此尊重、和平共處。

「燈怪」使用大量客語，李永豐表示這是一次「很大的嘗試」。但他有信心透過精緻豐富的燈光、道具，即使是非客語族群，也能在理解和欣賞「燈怪」、享受整個晚上，「希望大家帶孩子來看戲，享受一個美好的夜晚」。

古秀妃也在記者會上「開箱」高8公尺，身長11公尺，肩寬4.5公尺的燈怪國王，發現其「身體」裡頭藏了好幾名工作人員。紙風車團長任建誠表示，燈怪國王吸睛外型由劉達倫設計；機械結構委託楊金源設計。兩位設計老師與紙風車技術團隊聯手，從外觀設計、機械結構設計、畫圖、前期實驗到動手焊接、組裝測試、外觀彩繪等，總共耗時13個月。這次的機械機關使用了專業的車床、滑車、電動缸、玻璃纖維、聚天門冬氨酸酯聚脲、訂製鐵管、鐵板等，超過五千多個機械零件手工打造而成。

而「燈怪國王」不斷轉動的眼珠更是設計上的一大亮點，造型模仿海底生物，可以360度自由轉動。隨著故事進展，燈怪國王將在演出現場擺動四隻腳移動，頭部還會對著觀眾席左右90度轉動，配合劇情眨眼、展翅、開闔嘴巴，結合聲光效果，還能用鼻口噴氣等，突破鏡框式舞台限制，創造孩子童年追逐巨大怪物的夢幻記憶。

贊助「燈怪」的穩懋半導體董事長陳進財表示，穩懋自2020年贊助「雨馬」，到今年2025年贊助「燈怪」，期待透過這樣的贊助，不只是資源上的支持，更是價值上的同行—讓台灣的孩子不用出國，也能看到世界級的演出。

●2025全新原創客家親子劇《燈怪》7月19日和20日晚上7時整，於兩廳院藝文廣場亮相及進行首演，20日亦於客家委員會臉書及客家電視台臉書及YouTube網路同步直播，與全球觀眾共襄盛舉。詳細入場和直播資訊，敬請關注客家委員會與紙風車劇團粉絲專頁及官網。表演前將釋出「 瓜瓜歌 」MV到客委會 YouTube 頻道，鼓勵全家大小事先練好，演出當天齊唱瓜瓜歌，就贈送限量小禮物。

客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。除了華麗吸睛的巨型裝置，本次親子劇「燈怪」也是客委會首次搭配地方特色的人偶演出，像是苦瓜、小黃瓜、哈密瓜等人偶，以更親近方式行銷客家故事。記者林俊良／攝影 客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。本周六、日（7月19／20）一連兩天，將在台北兩廳院藝文廣場展開世界首演，戶外露天演出場地，免費入場、自由入座。記者林俊良／攝影 來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。記者林俊良／攝影 客家委員會今（2025）年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。客家委員會主委古秀妃今天與紙風車一同舉行首演記者會。記者林俊良／攝影 來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。屆時在現場也會和民眾互動。記者林俊良／攝影