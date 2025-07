深夜喝起來！La Vie獲年度葡萄酒餐廳殊榮 週末限定小酒館8月快閃登場

由德國米其林三星主廚Thomas Bühner(傅納斯)與港籍行政主廚楊展浩(Xavier Yeung)掌勺的當代歐陸fine dining餐廳「La Vie by Thomas Bühner」(簡稱「La Vie」),六月榮獲酒界指標媒體《Wine Spectator》的「年度葡萄酒餐廳鑑賞獎項(Wine Spectator's Restaurant Awards)」肯定,以「Best of Award of Excellence」成為全球擁有最頂級酒藏的優秀餐廳之一。

為慶祝此殊榮,「La Vie」餐廳將於8月2日 (六)、8月16日 (六) 晚間 22:00至01:00推出深夜特別活動「La Vie Project: Wine & Fork」,每人1,800元+10%即可體驗三款精選葡萄酒與三種下酒小食。現場另外備有約20款單杯葡萄酒選項與期間限定bar food菜單,酒窖中約500款頂級酒款,也開放愛酒人士選擇品飲。

酒界指標媒體《Wine Spectator》於1981年設立「「年度葡萄酒餐廳鑑賞獎項」,成為全世界唯一一個評鑑餐廳葡萄酒服務的獎項。獎項分為三個等級——「Award of Excellence(一個杯子)」、「Best of Award of Excellence(兩個杯子)」與「 Grand Award(三個杯子)」;至2025年為止,三等級全世界分別有2,010、1,704與97個得獎者。

「La Vie by Thomas Bühner」餐廳開幕僅兩年,卻能以獨立餐廳打造出不輸飯店集團的葡萄酒庫存與量體,贏得「Best of Award of Excellence(兩個杯子)」肯定,展現堅強實力。首席侍酒師黃嘉偉(Max Huang)與侍酒師邱馨儀(Una Chiu)為餐廳規劃橫跨產區的豐富葡萄酒收藏,自信的端出由頂級釀酒師操刀的不同年份酒款與卓越精彩的酒窖陳列,功不可沒。

「面對現今精緻餐飲市場較為困難的時期,非常感謝主廚與團隊願意在葡萄酒收藏上進行投資與支持,這對侍酒師而言是莫大支持與幫助。」首席侍酒師黃嘉偉表示:「今年得獎名單中出現不少與『La Vie』一樣的新興餐廳,顯示越來越多餐廳業主重視酒水品質,我深信葡萄酒文化與風氣在台灣會逐漸成型,餐飲環境也越發成熟。這樣的市場活力對台灣侍酒師是重要的肯定與鼓勵。」

黃嘉偉針對「La Vie Project: Wine & Fork」深夜小酒館系列,特別以適合週六放鬆心情的wine bar作為企劃主題,選出氣泡酒、白酒與紅酒等三款適合搭配「La Vie」特色宵夜下酒餐點的葡萄酒作為首要推薦。

◎「La Vie Project: Wine and Fork」深夜小酒館系列

.日期|2025.8.2(六)、2025.8.16(六)

.時間|22:00-01:00

.地點|La Vie by Thomas Bühner (NOKE 忠泰樂生活1F)

.費用|每人TWD$1,800+10% (三款精選葡萄酒與三式下酒小食)

.訂位|ACCUPASS網路訂位或電洽0937857869(周二至周六 14:00-18:00)

