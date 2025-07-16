夏日必備！雀巢旗下克寧首支「厚芒果高纖牛乳」上市

雀巢旗下克寧今年特別把這款台灣之光「厚芒果高纖牛乳」搬到消費者面前，為保久乳飲品市場注入新意，也為夏季飲品選擇帶來更多想像。

說到夏天的味道，怎麼能少了台灣人最愛的芒果？看準台灣消費者對於芒果的喜愛，雀巢旗下克寧並抓住保久乳飲品的市場空缺，「克寧厚芒果高纖牛乳」嚴選台灣三大人氣芒果。

台灣雀巢表示，香氣濃厚的愛文、口感滑順的金煌、帶點爽口酸韻的凱特，依黃金比例完美調和，口感濃郁滑順，還富含高纖與高鈣，好喝營養又無負擔。

不論是當成孩子的營養早餐、暑假全家出遊的健康補給，還是冰箱裡的日常小確幸，「克寧厚芒果高纖牛乳」都將成為不可或缺的好夥伴！7月14日起全台Costco獨家販售，喜歡芒果的你絕不能錯過。

今年夏天芒果價格飆升，克寧不惜重本，把三種台灣在地芒果都濃縮到這瓶「厚芒果高纖牛乳」當中，一次喝到三種芒果的精華風味。

小小一瓶中就包含了愛文芒果的濃郁、金煌芒果的香甜與凱特芒果的酸爽，經八道製程榨出純正芒果原汁，再以黃金比例融合調製出層次豐富、最道地自然的台灣夏日滋味，可以直接喝，或者加入冰塊打成冰沙，冷凍後還可直接享用芒果牛奶冰棒，無論是午後點心，或是親子同樂時光，都是讓全家人愛不釋手的夏日健康新選擇。