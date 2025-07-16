「讓客家菜與主流對話」 客委會與這家米其林名店合推3道美食竟爆紅！

客家料理非常有特色，但為了進一步提升其價值並讓更多人能體會背後的文化價值，客委會今天與曾獲米其林指南5度推薦的台中市膳馨餐飲集團合作，在膳馨的兩家店推出3道客家創新料理，希望能讓大家在品嘗膳馨的美味料理時，同時也能體會客家菜的美好滋味，並進一步認識客家文化。

客委會副主委邱星崴說，飲食是一個族群的靈魂，也是不同文化間最好的交流管道。有時候文化講半天不見得知道在談些什麼，但是吃一口就知道，整個族群的文化價值在那一口豐厚的滋味裡就可以感受的到。

而客家菜有一件有趣的事，就是不管吃的是一桌客家菜，還是客家粽或菜包，會發現味道都很接近。也就是，儘管在不同的食材和性質上是多元的，但是追求的味道是接近的。不管是吃一碗客家大湯圓還是一粒客家粽，雖然口感不太一樣，但是味道很接近，也就是客家菜的「油、鹹、香」混合味，追求那種均衡的味道，背後展現的是客家的勞動美學。

他說，以往吃客家菜經常是桌菜，但若是兩、三個人吃，就無法進到客家菜的通路裡，所以希望有新的「轉譯」的方式，能夠傳達客家的飲食文化。因此，客委會與很多的知名餐廳合作，像是上周在君品飯店，把客家菜放在自助餐裡，讓客人不必單點一道7、8百元的菜，而是在自助餐裡就可以吃到。本周末也會與花蓮理想大地合作。背後的意義就是要讓大家對客家飲食豐富的內涵有進一步的認識、有能見度，並與主流對話。