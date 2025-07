不穩定因素環伺中…佳士得2025上半年21億美元持平去年表現 珠寶很亮眼

國際拍賣龍頭品牌之一的佳士得(Christie’s),昨日舉辦全球線上記者會,宣布2025年上半年度業績,首度由甫接手行政總裁(CEO)至今六個月的貝邦妮(Bonnie Brennan)率團隊主持。佳士得預計今年上半年拍賣成交總額21億美元,成績與去年上半年表現持平(去年亦為21億美元),包括成交比率和落槌總額與低估價比率等關鍵指標均在全球大環境不確定的狀況下小幅成長。(成交比率88%,去年為87%;落槌總額與低估價比率115%,去年為 111%)

貝邦妮表示,今年上半年的目標是保持穩定與持續(stability & continuity),正這也是在公司內部高層人事變革與大環境不穩定狀況下所有客戶最關心的問題,此策略也明顯反映在這次令人滿意的整體業績表現上。她表示,因多樣豐富的拍賣主題策劃,跨門類與地區的整體表現斐然。二十及二十一世紀藝術市場保持領先,其中紐約五月拍賣成績尤為出色,而亞洲藝術如印度、日韓藝術的表現亦相當受到矚目;甫於本月收槌的古典大師亦創下佳績。雅逸精品中的珠寶尤為出色,其全球部門主管Rahul Kadakia亦特別出席解說。

本年度迄今成交價最高的藝術品來自紐約拍賣,李奧納德及路易絲里吉奧夫婦珍藏中的蒙德里安鉅作《構成:大紅色平面、藍灰色、黃色、黑色和藍色》以美元4,760萬高價成交,而這一顯赫私人珍藏成交總額高達美元2.72億,為上半年度拍場上最重要的私人收藏。本年迄今成交價最高的十大藝術品中,有七件經由佳士得售出;二十及二十一世紀藝術拍賣成交總額為美元13億,與去年同期持平。

上半年雅逸精品拍賣成交總額有亮眼的成長,總成交總為4億500萬美元,增長12%(若包含Gooding Christie’s汽車拍賣業務則為4億6,800萬美元),其中佳士得包辦了瑰麗珠寶類別上半年全球最高成交價的十件珠寶的九件,推動此類別成交總額增長25%。古典大師畫作拍賣上半年成交總額增長15%,其中本月初在佳士得倫敦,卡納萊托傑作「威尼斯:黃金禮船歸港」(Venice, the Return of the Bucintoro on Ascension Day)以創紀錄的4,390萬美元高價成交。

COO Ben Gore進一步表示,雖然成績持平但其實藝術市場熱度高,二十及二十一世紀藝術拍賣上平均每件拍品均有約4人競標,是歷來最高,即便確實價位帶較低的拍品數量增加,但估價百萬以上的高價拍品也是買氣旺盛。而針對近來外界疑問是否過多拍品在上拍前即取得第三方保證,她表示事實上僅有1.5%成交的拍品(數量)有第三方保證,以總交額來說也和過往持平,約佔總成交額的三分之一。而第三方保證實為佳士得為客戶與市場鞏固信心的服務項目之一。

全球總裁(Global President)Alex Rotter則觀察到二十及二十一世紀藝術市場在拍賣數字持平的表面下,明顯可見收藏品味的變化。以五月紐約拍場為例,從蒙德里安到打破在世女性藝術家拍賣紀錄的瑪琳杜瑪斯(Marlene Dumas),其實也開出了許多機會,印證佳士得重新構思策劃拍賣內容的策略奏效。加上每年持續雙位數成長的古典大師門類表現,與其說市場衰退(weak),不如說市場充滿好奇(curious),尤其對有別以往的拍品充滿好奇,諸如之前的成功的超現實主義、女性藝術家、或今年的20世紀設計等策畫。

貝邦妮表也在媒體提問時表示,顯赫的單一藏家專題、古典大師、與雅藝精品將會是今年下半年佳士得的重點。下個月完成併購Gooding汽車拍賣的全新Gooding Christie's品牌將於圓石灘(Pebble Beach)迎來首場拍賣。而紐約洛克斐勒中心也將在全新裝潢後成為展覽空間坪數最大的拍賣行,下半年她也持續開拓亞洲與中東市場的潛力。