雲品活化百年文資空間「機關車庫」下周開幕 推千元烤鴨三吃

雲品（2748）正式進駐台東舊站歷史建築「機關車庫」，打造當地首間結合港式點心與烤鴨三吃的文創空間「機關車庫Tea House 1917」，將於7月20日開幕。這座建於日治時期、曾為火車修復重鎮的木構機關車庫，如今蛻變為融合歷史、藝術與美食的新場域，讓旅人與在地居民在文化建築中，品嚐米其林星級的經典滋味。

雲品總經理丁原偉表示，自四年前便開始積極佈局雙北、宜、花、東的餐旅市場，從台北君品酒店、新北烏來蘇卡利漫活、宜蘭礁溪品文旅、花蓮米崙丼飯屋、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台東寶桑町屋、北町丼飯屋、魚刺人雞蛋糕寶桑店，以及將開幕的台東舊站「機關車庫Tea House 1917」，旅遊餐飲的點、線、面已經完整串聯。

不論是療癒系溫泉旅宿、文化建築、或是風格料理餐廳，雲品已將最後的一塊拼圖完成，未來更將瞄準入境(inbound)旅遊市場，與旅行業者推出三天二夜、四天三夜，至多六天五夜以台鐵、高鐵等鐵道串聯的包套行程，期待能將台灣深度旅行之美介紹給世界旅客。

雲品首度於台東布局中式餐飲版圖成立「機關車庫Tea House 1917」，將旗下頤宮中餐廳的米其林星級甜品與招牌點心引進當地，包括「腐竹薏仁糖水」與招牌甜點「炸豆腐奶」，為台東饕客帶來高水準的味蕾享受。同步推出台東市區唯一「千元烤鴨三吃」內用服務，經典的「櫻桃片皮鴨」鴨肉細嫩且油脂分佈均勻，油亮誘人的外皮，噴香豐美的滋味層層堆疊，一鴨三吃包含：片皮鴨捲、特製醬香鴨腿、雪菜鴨湯滾米粉，開幕價每隻980元+10%，即可享受經典鴨饗盛宴。更有多款港式點心同步登場，從精緻燒賣到香濃流沙包，為台東中餐市場注入全新活力與選擇。

此外，「機關車庫Tea House 1917」餐廳提供豐富多元的餐點選擇，涵蓋開胃菜、燒臘滷味、港式湯品、飯麵主食、蔬菜料理、點心、甜品與飲品等多個類別。其中，招牌燒賣與經典牛肉丸，每份僅售65元，讓美味港式料理也能以親民價格輕鬆享受。在飲品方面，除了港式飲茶必喝的鹹檸七、凍檸茶以外，更特別推出以台東紅烏龍為基底調製的九款特色飲品，讓饕客在品嚐港點的同時，也能感受在地茶韻，細細品味東台灣獨有的飲食魅力。

台東機關車庫建於1917年至1919年間，是東部鐵道三大機關車庫中唯一保存至今的日式半木造越屋頂建築。過去作為火車頭維修重地，2001年臺東舊站廢站後被登錄為歷史建築，車庫具備挑高一樓空間、RC結構與無門山牆設計，並設有梯形桁架與山形兩坡水屋頂，中央太子樓凸起、兩側設窗，利於通風與蒸汽排放。車庫內挖深，再以水泥柱支撐鐵軌，以利工作人員檢修。2001年臺東舊站廢站後，車庫被登錄為歷史建築，鐵軌雖已拆除，修車溝、水泥柱與工作臺仍完整保留。

如今，雲品國際將這段歷史重新活化，成為獨特、富故事感的餐飲空間，保留歷史痕跡的同時，注入星級美食與旅遊體驗，讓這座老車庫蛻變為台東全新文化亮點，為城市注入嶄新的觀光能量與生活溫度。

不論是歷史迷、美食控或文青旅人，全新亮相的台東「機關車庫Tea House 1917」，融合歷史建築風貌的餐飲體驗，都將成為今年夏天不可錯過的旅遊新亮點。此次由雲品打造的全新據點，與旗下文創旅宿品牌「寶桑町屋 Machiya Posong」相互串聯，結合多元房型與青年旅館選擇，攜手人氣品牌「魚刺人雞蛋糕」與新開幕的「北町丼飯屋」，再加上鄰近的「紅葉谷綠能溫泉園區」，構築出完整的台東在地食宿旅遊服務圈。