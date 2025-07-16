你愛檸檬還是葡萄柚？RADO邀池昌旭把手搖飲色變新表 整個人都精神了

一杯清涼的手搖飲已然是夏季降火氣的每日儀式感。雷達表（RADO）近日發表了Anatom系列陶瓷新品，將宛如檸檬多多、葡萄柚綠等經典手搖飲口味的繽紛色彩轉化成手表面盤配色，加上陶瓷的清涼質感，日前已有品牌大使、韓星池昌旭搶先造型。

在最新發表的形象宣傳中，只見池昌旭身穿一件藍色Polo衫、騎乘在一台綠色印有RADO字樣的輕型電動腳踏車上，同時手戴一款萊姆綠色表帶的Anatom表款；Anatom是原本問世於1983年的經典設計，具有融合方形結構的幾何輪廓，本次RADO新款2025 Anatom表款則使用配備防磁游絲的R766型自動上鍊機芯，外加黑色陶瓷表殼，面盤與表帶則為同色系的檸檬黃、葡萄柚紅與萊姆綠，宛如手搖飲常使用的清涼水果，降火氣、為造型注入清涼氣息。

同樣以色彩賦予手表不同印象的，另外像是美度（MIDO）的新款Multifort系列TV Big Date腕表，在宛如1970年代電視機的輪廓中，為漸層色面盤、深色表帶加入了搶眼的黃色秒針、分鐘刻度與皮帶縫線，畫龍點睛，沈穩中帶點俏皮，機械的Caliber 80自動上鍊機芯動力儲存並有80小時之久、達三日以上。

Bomberg Watch新品Apex計時碼表則大走賽車風格，以石英的計時碼表機芯搭配經拉絲、拋光、倒角等多道工序處理的精鋼表殼，並有午夜傳奇（深邃藍黑）、賽道烈焰（橘藍配色）與海嵐風暴（霧銀與深藍）三種配色，展現手腕上的夏夜兜風時光。