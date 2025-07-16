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你愛檸檬還是葡萄柚？RADO邀池昌旭把手搖飲色變新表 整個人都精神了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
池昌旭配戴了RADO新款Anatom高科技陶瓷表，萊姆綠的配色形塑以微酸清涼印象。圖／RADO提供
池昌旭配戴了RADO新款Anatom高科技陶瓷表，萊姆綠的配色形塑以微酸清涼印象。圖／RADO提供

一杯清涼的手搖飲已然是夏季降火氣的每日儀式感。雷達表（RADO）近日發表了Anatom系列陶瓷新品，將宛如檸檬多多、葡萄柚綠等經典手搖飲口味的繽紛色彩轉化成手表面盤配色，加上陶瓷的清涼質感，日前已有品牌大使、韓星池昌旭搶先造型。

在最新發表的形象宣傳中，只見池昌旭身穿一件藍色Polo衫、騎乘在一台綠色印有RADO字樣的輕型電動腳踏車上，同時手戴一款萊姆綠色表帶的Anatom表款；Anatom是原本問世於1983年的經典設計，具有融合方形結構的幾何輪廓，本次RADO新款2025 Anatom表款則使用配備防磁游絲的R766型自動上鍊機芯，外加黑色陶瓷表殼，面盤與表帶則為同色系的檸檬黃、葡萄柚紅與萊姆綠，宛如手搖飲常使用的清涼水果，降火氣、為造型注入清涼氣息。

同樣以色彩賦予手表不同印象的，另外像是美度（MIDO）的新款Multifort系列TV Big Date腕表，在宛如1970年代電視機的輪廓中，為漸層色面盤、深色表帶加入了搶眼的黃色秒針、分鐘刻度與皮帶縫線，畫龍點睛，沈穩中帶點俏皮，機械的Caliber 80自動上鍊機芯動力儲存並有80小時之久、達三日以上。

Bomberg Watch新品Apex計時碼表則大走賽車風格，以石英的計時碼表機芯搭配經拉絲、拋光、倒角等多道工序處理的精鋼表殼，並有午夜傳奇（深邃藍黑）、賽道烈焰（橘藍配色）與海嵐風暴（霧銀與深藍）三種配色，展現手腕上的夏夜兜風時光。

Bomberg Watch Apex計時碼表鮮明的賽車風格，讓人隨時享受著手上的夏日兜風愜意。圖／Bomberg Watch提供
Bomberg Watch Apex計時碼表鮮明的賽車風格，讓人隨時享受著手上的夏日兜風愜意。圖／Bomberg Watch提供
RADO的Anatom高科技陶瓷共帶來包含萊姆綠、檸檬黃、葡萄柚紅三色。圖／RADO提供
RADO的Anatom高科技陶瓷共帶來包含萊姆綠、檸檬黃、葡萄柚紅三色。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Anatom高科技陶瓷表（型號：R10201259），11萬500元。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Anatom高科技陶瓷表（型號：R10201259），11萬500元。圖／RADO提供
MIDO Multifort TV Big Date腕表，精鋼、機械機芯、時間與大日期顯示功能，36,300元。圖／MIDO提供
MIDO Multifort TV Big Date腕表，精鋼、機械機芯、時間與大日期顯示功能，36,300元。圖／MIDO提供
Bomberg Watch Apex計時碼表「賽道烈焰」款2點鐘方向特別以橘色裝飾了計時按鈕，動感搶眼。圖／Bomberg Watch提供
Bomberg Watch Apex計時碼表「賽道烈焰」款2點鐘方向特別以橘色裝飾了計時按鈕，動感搶眼。圖／Bomberg Watch提供
具有輕弧形表殼的Anatom高科技陶瓷表殼，讓配戴體驗更為舒適服貼。圖／RADO提供
具有輕弧形表殼的Anatom高科技陶瓷表殼，讓配戴體驗更為舒適服貼。圖／RADO提供
MIDO Multifort TV Big Date腕表，精鋼表殼並經黑色PVD處理，40,100元。圖／MIDO提供
MIDO Multifort TV Big Date腕表，精鋼表殼並經黑色PVD處理，40,100元。圖／MIDO提供
池昌旭一身藍色Polo衫、白色長褲配小白鞋與綠色表款的造型，不失為夏日的紳士休閒風穿戴示範。圖／RADO提供
池昌旭一身藍色Polo衫、白色長褲配小白鞋與綠色表款的造型，不失為夏日的紳士休閒風穿戴示範。圖／RADO提供
池昌旭配戴了RADO新款Anatom高科技陶瓷表，萊姆綠的配色形塑以微酸清涼印象。圖／RADO提供
池昌旭配戴了RADO新款Anatom高科技陶瓷表，萊姆綠的配色形塑以微酸清涼印象。圖／RADO提供

電動 綠色 手搖飲

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