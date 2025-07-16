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每月省80元！YouTube Premium Lite在台登場 少了這2功能你買單嗎？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新「Premium Lite」試行方案，以更實惠的價格滿足用戶對無廣告觀影的需求，每月僅需119元。圖／Google提供
全新「Premium Lite」試行方案，以更實惠的價格滿足用戶對無廣告觀影的需求，每月僅需119元。圖／Google提供

YouTube今宣布在台灣推出全新「Premium Lite」試行方案，以更實惠的價格滿足用戶對無廣告觀影的需求。每月僅需119元，使用者即可在手機、筆電與電視等裝置上，大致上零廣告地觀看YouTube上大多數的非音樂影片內容，預計未來幾週內將全面上線。

YouTube表示，此方案特別為偏好觀看遊戲、烹飪、學習、喜劇等內容的觀眾設計。與每月199元的完整版YouTube Premium相比，每月少了80元的Premium Lite不提供背景播放、離線下載及YouTube Music的無廣告體驗，且音樂影片、Shorts、搜尋與瀏覽頁面上仍可能出現廣告。

YouTube Music與Premium全球訂閱人數目前已突破1.25億，YouTube Premium Lite先前已在美國、澳洲、德國、泰國、墨西哥、阿根廷、巴西、加拿大和英國等地推出。YouTube表示，未來將持續推動Premium Lite試行至更多國家，並推出更多訂閱選項，尋求訂閱服務創新，滿足用戶多元需求。此次Premium Lite的推出，也可望為創作者與合作夥伴帶來更多收益機會。

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