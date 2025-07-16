城市車旅攜手遠通電收 開通「eTag停車會員」全台逾3千場會員快進快出

遠通廣邀停車業者拓展服務場域，根據統計，eTag停車會員數已突破190萬，遠通電收今宣布，包含台北大巨蛋園區在內，全台已逾千處「城市車旅」停車場正式開通「eTag停車會員」專屬快進快出服務，此次合作不僅涵蓋全台各地指標停車場，更推升uTagGo合作停車場總數突破3000場。

遠通持續廣邀停車業者拓展服務場域，包含俥亭、寶盛、應安、國雲、大車河、大漁、富山、力揚、可樂集團等，超過百家停車業者合作升級停車服務。凡於停車場入口看到「uTagGo綠色微笑標識」，即表示該場支援eTag停車會員快進快出功能，不須再到繳費機或掃描QR Code繳費。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，「免找繳費機、免掃碼、自動扣款離場」的eTag停車服務，正好切中車主痛點，以台北大巨蛋為例，停車場設有逾10處進出口，並配置近2000格停車位，每逢演唱會或棒球賽等大型活動結束，排隊繳費總令人頭痛；而eTag停車會員則可一上車就離場，徹底免除手動繳費與排隊困擾。

根據最新統計，eTag停車會員數已突破190萬，顯示智慧停車方案深獲車主青睞；而uTagGo會員數也已突破400萬人，平台更持續拓展會員專屬優惠，包含速邁樂加油站享OPENPOINT 7%回饋、中古車線上預約專人到府收購服務，以及認證汽車保修廠完修最高享10%「減碳車幣」回饋等。

此外，全台首位獲得「365天全台路邊停車免費」大獎的幸運車主也已誕生，活動將持續至今年7月31日止，凡eTag停車會員成功代扣路邊停車費並完成登錄，即有機會成為下一位幸運得主。

另外，遠通電收提醒，近期詐騙頻傳，建議辦理「eTag自動儲值」並綁定有效信用卡，同時申辦「eTag停車會員」，不僅可享國道通行費9折優惠，也可避免因忘記繳費而產生欠費情形。如接獲未附車號的催繳簡訊或email，請務必直接刪除，降低受騙風險。