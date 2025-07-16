快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

聽新聞
0:00 / 0:00

城市車旅攜手遠通電收 開通「eTag停車會員」全台逾3千場會員快進快出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Tag停車會員認明停車場入口「uTagGo綠色微笑標識」，出場前不須再到繳費機或掃碼繳。圖／遠通電收提供
Tag停車會員認明停車場入口「uTagGo綠色微笑標識」，出場前不須再到繳費機或掃碼繳。圖／遠通電收提供

遠通廣邀停車業者拓展服務場域，根據統計，eTag停車會員數已突破190萬，遠通電收今宣布，包含台北大巨蛋園區在內，全台已逾千處「城市車旅」停車場正式開通「eTag停車會員」專屬快進快出服務，此次合作不僅涵蓋全台各地指標停車場，更推升uTagGo合作停車場總數突破3000場。

遠通持續廣邀停車業者拓展服務場域，包含俥亭、寶盛、應安、國雲、大車河、大漁、富山、力揚、可樂集團等，超過百家停車業者合作升級停車服務。凡於停車場入口看到「uTagGo綠色微笑標識」，即表示該場支援eTag停車會員快進快出功能，不須再到繳費機或掃描QR Code繳費。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，「免找繳費機、免掃碼、自動扣款離場」的eTag停車服務，正好切中車主痛點，以台北大巨蛋為例，停車場設有逾10處進出口，並配置近2000格停車位，每逢演唱會或棒球賽等大型活動結束，排隊繳費總令人頭痛；而eTag停車會員則可一上車就離場，徹底免除手動繳費與排隊困擾。

根據最新統計，eTag停車會員數已突破190萬，顯示智慧停車方案深獲車主青睞；而uTagGo會員數也已突破400萬人，平台更持續拓展會員專屬優惠，包含速邁樂加油站享OPENPOINT 7%回饋、中古車線上預約專人到府收購服務，以及認證汽車保修廠完修最高享10%「減碳車幣」回饋等。

此外，全台首位獲得「365天全台路邊停車免費」大獎的幸運車主也已誕生，活動將持續至今年7月31日止，凡eTag停車會員成功代扣路邊停車費並完成登錄，即有機會成為下一位幸運得主。

另外，遠通電收提醒，近期詐騙頻傳，建議辦理「eTag自動儲值」並綁定有效信用卡，同時申辦「eTag停車會員」，不僅可享國道通行費9折優惠，也可避免因忘記繳費而產生欠費情形。如接獲未附車號的催繳簡訊或email，請務必直接刪除，降低受騙風險。

包含台北大巨蛋園區在內，全台超過千處「城市車旅」停車場開放eTag停車會員免除手動繳費與排隊困擾。圖／遠通電收提供
包含台北大巨蛋園區在內，全台超過千處「城市車旅」停車場開放eTag停車會員免除手動繳費與排隊困擾。圖／遠通電收提供

車主 停車場 eTag

延伸閱讀

金管會：街口支付狀況漸穩

宜蘭人工開單路邊停車改為智慧車格共189席 變更路段看這裡

遠通電收攜手和泰集團 申辦eTag停車會員抽東京雙人來回機票

接管澄清湖「派3班」 引爆交通局公務員怒火批：停車場當服務生

相關新聞

你愛檸檬還是葡萄柚？RADO邀池昌旭把手搖飲色變新表 整個人都精神了

一杯清涼的手搖飲已然是夏季降火氣的每日儀式感。雷達表（RADO）近日發表了Anatom系列陶瓷新品，將宛如檸檬多多、葡萄...

每月省80元！YouTube Premium Lite在台登場 少了這2功能你買單嗎？

YouTube今宣布在台灣推出全新「Premium Lite」試行方案，以更實惠的價格滿足用戶對無廣告觀影的需求。每月僅...

城市車旅攜手遠通電收 開通「eTag停車會員」全台逾3千場會員快進快出

遠通廣邀停車業者拓展服務場域，根據統計，eTag停車會員數已突破190萬，遠通電收今宣布，包含台北大巨蛋園區在內，全台已...

LV獻禮時髦父親 Monogram妝點休閒運動圖騰、毛孩老爹也有禮

父親節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以一系列品味好禮，為所有父親以及如同父親一般關愛我們的人獻上...

姓名中有「這4字」 王品牛排期間限定龍蝦免費吃

王品牛排送龍蝦優惠來了！迎接父親節即將到來，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音之顧客，即日起至8月29日...

蘋果健康功能再升級！睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能台灣用戶也可以用

蘋果宣布已獲得衛福部的醫療器材許可，即日起Apple Watch與AirPods Pro 2於台灣正式啟用多項創新健康功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。