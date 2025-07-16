紙袋都濕了！麥當勞飲料「杯蓋變紙封膜」惹負評 業者回應：測試中

台灣麥當勞近期為響應環保減塑政策，悄悄在部分外送飲品中試行「紙封膜」取代傳統塑膠杯蓋。然而此舉卻引發不少消費者批評「這是在整人吧」、「看來是想要增加客訴」。針對此事，業者表示，目前僅於新北市蘆洲三民餐廳進行測試，未來將依顧客回饋做出調整。

事件起於一名網友近日在Threads平台發文，她透過外送平台訂購麥當勞飲品時發現，杯蓋不再是過去常見的塑膠材質，而是一層貼合於杯口的紙封膜。由於封膜未能有效防止飲料滲漏，整袋外送餐點因此遭飲料浸濕，「如果點餐客人沒有買袋子的話，應該會整個紙袋都濕掉、破掉」，並表示「就口地方喝起來的紙感，讓我覺得怪怪的，不知道大家覺得這樣是好還是不好呢？」

貼文一出，引起眾多網友共鳴，不少人留言表示遇過類似情況，批評紙封膜設計不耐震動，容易在外送途中溢出飲料，「這是紙封膜嗎？那個孔比我用吸管搓出來的洞還大，怎感覺比之前的蓋子更糟糕」、「這沒拿穩容易打翻」、「這感覺倒掉整杯就掰掰了」、「看著就很不耐」、「瓶蓋有紙化」、「點杯飲料壓力好大」。

不過，也有部分聲音支持麥當勞的做法，認為在全球推動減塑的大趨勢下，「紙封膜比較環保吧，而且密封度比之前塑膠蓋優」、「我也有收到過，覺得蠻好的捏」、「可以減少塑膠廢物，習慣一些改變也是值得啦」、「這樣比較環保，紙感用久就習慣了啦」、「我們咖啡廳也用紙封膜，目前沒有客人說有外漏。紙封膜就不用囤塑膠杯蓋了，其實也有好處啦」。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，業者受訪表示，台灣麥當勞現正以蘆洲三民餐廳作為環境守護概念店，就外送冷飲改用紙封膜進行測試，並指出未來將根據顧客回饋及使用情形評估調整。