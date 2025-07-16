王品感恩寵爸推「王品謝禮」 藉美味餐點傳遞致謝心意

在充滿感恩的父親節即將，「王品牛排」以「謝」之名，藉美味餐點傳遞致謝心意，獻給生命裡每一位值得感謝的人，謝謝相遇與相伴的難得，即日起到8月29日平日限定，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，內用消費2客套餐，款待價值千元的「法式焗龍蝦」。全新打造「高雄裕誠店」7月盛大開幕。

持續經典賦新的品牌精神，打造道道精彩，經典「王品牛小排」、豐富五感體驗的「帶骨酥烤牛小排」，以及和義籍主廚Lino Sauro期間聯名的限定菜色。

感謝生命中最重要的人，即日起到8/29平日限定，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，內用消費2客套餐，款待「法式焗龍蝦」1隻(價值$1,089元)，以金黃柔軟的焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬，讓愛與感謝在餐桌上流轉，收穫美好的飽足餐期。

經典「王品牛小排」，選品最精華的第6至第8對肋骨，一頭牛僅供6客的料理工藝，譜寫百萬饕客共同見證的雋永記憶。「帶骨酥烤牛小排」以近千度直火烘烤，煉就外酥內嫩的五分熟，盛裝在熱燙的白瓷盤，在桌邊淋上熱香料油的滋滋作響、現刨新鮮檸檬皮的果香，打造多重感官饗宴，品嚐原味或沾香料油、搭配炭烤洋蔥 Gravy、漬鳳梨，賦予品味的新體驗。

今年夏天特別邀請曾榮獲澳洲版米其林之稱的帽子餐廳1帽榮耀、來自義大利美食重要原鄉西西里島主廚Lino Sauro，四手聯彈共同打造的聯名菜色「鮮蝦夏茴沙拉」茴香頭佐以白蝦、柳橙、芝麻葉，交織成開胃滋味。