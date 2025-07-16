快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

王品感恩寵爸推「王品謝禮」 藉美味餐點傳遞致謝心意

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品牛排父親節款待法式焗龍蝦，以金黃焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬，打造飽足餐期。圖／王品集團提供
王品牛排父親節款待法式焗龍蝦，以金黃焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬，打造飽足餐期。圖／王品集團提供

在充滿感恩的父親節即將，「王品牛排」以「謝」之名，藉美味餐點傳遞致謝心意，獻給生命裡每一位值得感謝的人，謝謝相遇與相伴的難得，即日起到8月29日平日限定，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，內用消費2客套餐，款待價值千元的「法式焗龍蝦」。全新打造「高雄裕誠店」7月盛大開幕。

持續經典賦新的品牌精神，打造道道精彩，經典「王品牛小排」、豐富五感體驗的「帶骨酥烤牛小排」，以及和義籍主廚Lino Sauro期間聯名的限定菜色。

 感謝生命中最重要的人，即日起到8/29平日限定，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，內用消費2客套餐，款待「法式焗龍蝦」1隻(價值$1,089元)，以金黃柔軟的焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬，讓愛與感謝在餐桌上流轉，收穫美好的飽足餐期。

 經典「王品牛小排」，選品最精華的第6至第8對肋骨，一頭牛僅供6客的料理工藝，譜寫百萬饕客共同見證的雋永記憶。「帶骨酥烤牛小排」以近千度直火烘烤，煉就外酥內嫩的五分熟，盛裝在熱燙的白瓷盤，在桌邊淋上熱香料油的滋滋作響、現刨新鮮檸檬皮的果香，打造多重感官饗宴，品嚐原味或沾香料油、搭配炭烤洋蔥 Gravy、漬鳳梨，賦予品味的新體驗。

 今年夏天特別邀請曾榮獲澳洲版米其林之稱的帽子餐廳1帽榮耀、來自義大利美食重要原鄉西西里島主廚Lino Sauro，四手聯彈共同打造的聯名菜色「鮮蝦夏茴沙拉」茴香頭佐以白蝦、柳橙、芝麻葉，交織成開胃滋味。

「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」柔嫩肉質佐以煙燻番茄橄欖醬、義式香料醬，展現義式風味精髓，桌邊儀式感服務義大利直送的橄欖油。「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」煎炙香甜多汁的完美熟度，搭佐雙主廚共同研發的綠胡椒醬汁，綠胡椒的清新辛香融入豐潤的gravy醬汁，與頂級和牛的演出相得益彰。

品牌與義籍主廚Lino Sauro聯名限定菜，日本A5和牛佐綠胡椒醬汁，頂級和牛搭配綠胡椒清新辛香，絕對能擄獲爸爸的胃。圖／王品集團提供
品牌與義籍主廚Lino Sauro聯名限定菜，日本A5和牛佐綠胡椒醬汁，頂級和牛搭配綠胡椒清新辛香，絕對能擄獲爸爸的胃。圖／王品集團提供
王品牛排歡慶父親節，推出名字有王、品、謝、禮任一字同音，內用消費2客套餐，款待價值千元法式焗龍蝦。圖／王品集團提供
王品牛排歡慶父親節，推出名字有王、品、謝、禮任一字同音，內用消費2客套餐，款待價值千元法式焗龍蝦。圖／王品集團提供

義大利 王品 橄欖油

延伸閱讀

王品感恩寵爸 名字同音「王品謝禮」款待法式焗龍蝦

姓名中有「這4字」 王品牛排期間限定龍蝦免費吃

好久不見...劉泰英拄拐杖花蓮公開現身 為李登輝圓夢

和牛、龍蝦、天婦羅！3間人氣日式餐廳「全新套餐」盛夏登場

相關新聞

你愛檸檬還是葡萄柚？RADO邀池昌旭把手搖飲色變新表 整個人都精神了

一杯清涼的手搖飲已然是夏季降火氣的每日儀式感。雷達表（RADO）近日發表了Anatom系列陶瓷新品，將宛如檸檬多多、葡萄...

每月省80元！YouTube Premium Lite在台登場 少了這2功能你買單嗎？

YouTube今宣布在台灣推出全新「Premium Lite」試行方案，以更實惠的價格滿足用戶對無廣告觀影的需求。每月僅...

城市車旅攜手遠通電收 開通「eTag停車會員」全台逾3千場會員快進快出

遠通廣邀停車業者拓展服務場域，根據統計，eTag停車會員數已突破190萬，遠通電收今宣布，包含台北大巨蛋園區在內，全台已...

LV獻禮時髦父親 Monogram妝點休閒運動圖騰、毛孩老爹也有禮

父親節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以一系列品味好禮，為所有父親以及如同父親一般關愛我們的人獻上...

姓名中有「這4字」 王品牛排期間限定龍蝦免費吃

王品牛排送龍蝦優惠來了！迎接父親節即將到來，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音之顧客，即日起至8月29日...

蘋果健康功能再升級！睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能台灣用戶也可以用

蘋果宣布已獲得衛福部的醫療器材許可，即日起Apple Watch與AirPods Pro 2於台灣正式啟用多項創新健康功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。