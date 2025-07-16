台中國家歌劇院夏日FUN時光 4檔音樂劇風格多元

炎炎暑假，台中國家歌劇院夏日放/FUN時光系列，將推出4檔風格多元音樂劇，其中18到20日搶先登場的「當亞斯遇見人魚」，是齣療癒陪伴的音樂劇。

台中國家歌劇院說明，夏日放/FUN時光系列推出的4檔風格多元音樂劇，包括「九月啊九月」由女團演繹90年代滾石流行金曲；「PLANET：一個男團的誕生」是一群「輕大叔」重組高中樂團；「夜奔」講述林冲被逼上梁山的複雜內心；還有18到20日搶先登場的「當亞斯遇見人魚」。

「當亞斯遇見人魚」是由歌劇院第1屆駐館藝術家王靖惇編劇及導演、紅潮劇集藝術總監梁允睿創作詞曲的作品，訴說亞斯伯格男孩與身障女孩的愛情故事，歷經5年時間打磨，將視訊、直播等以音樂劇形式演出。

台上只有1男1女，「英雄」有亞斯伯格特質，「慢慢」是罹患罕病的輪椅女孩，2人透過網路直播相遇，在相處之中相知相惜；像是真人現場偶像劇，藉由首首動聽歌曲，在你來我往之間推進彼此感情。

王靖惇表示，身邊的人曾懷疑他有亞斯伯格特質，雖然測驗後分數還離得很遠，卻因此認識到每個人都有些亞斯特質的痕跡，而產生英雄這個角色；「人魚」是比較童話浪漫的比喻，就像因罕病無法行走的慢慢，想從海底到陸地上，過自己想要的生活。

飾演慢慢的李曼表示，慢慢這個角色雖然有罕病在身，但這齣戲並沒有直接讓觀眾去面對這個疾病，而著重在兩人相遇，以及慢慢與夢想的距離；每個人都可能有各自缺陷或遺憾，或是很努力想達成的事情，「我們生活在一個很驚恐的世界，很多壓力與未知數，希望進到劇場來看戲的觀眾，可以帶走一點溫暖或力量。」