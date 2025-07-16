LV獻禮時髦父親 Monogram妝點休閒運動圖騰 毛孩老爹也有禮

父親節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以一系列品味好禮，為所有父親以及如同父親一般關愛我們的人獻上最真摯的心意。全新推出的單品更凝聚了父子情誼中真摯與歡愉的雙重意涵，洋溢對佳節最深切的祝福。

別具趣味的高爾夫主題限定系列，包括兼具實用與品味的Pocket Organizer袋裝萬用錢包、高爾夫球桿頭保護套、卡夾與記分用的Jane中號記事本。而品牌花瓣頭吉祥物Vivienne亦以特別版的造型驚喜現身，頭戴遮陽帽、手持黃銅球桿，細節處點綴LV標誌，向在果嶺上揮灑汗水的父親致意。

Monogram Archive系列則向經典設計致敬，為當時大膽前衛的創作注入現代洗練風格。系列單品包含以1990年代男士包款為靈感的雙皮帶釦Satchel Messenger郵差包，以及承襲1980年代運動生活風格的Nil Messenger郵差包，皆以實用耐看的斜背廓形重新詮釋，而典雅不朽的Boîte Chapeau 40帽箱則是一份風格歷久彌新的絕佳禮物。

以戶外運動為靈感的圖案為經典Monogram帆布換上新貌：Golf Green高爾夫綠、Tennis Clay網球紅土、Ski White滑雪白雪與Pool Blue池畔水藍四色，綴以迷你比例的度假人物鳥瞰插畫，出現在於多款單品上，是獻給喜歡運動的父親的首選。經典LV Trainer運動鞋亦推出備防潑水機能的登山鞋風格款。以耐用LV Monogram帆布製成的遛狗繩與同系列胸背帶則是獻給毛孩的爸爸的禮物。