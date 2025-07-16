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姓名中有「這4字」 王品牛排期間限定龍蝦免費吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
王品牛排歡慶父親節，推出名字有王、品、謝、禮任一字同音，內用消費2客套餐，款待價值千元法式焗龍蝦。圖／王品集團提供
王品牛排歡慶父親節，推出名字有王、品、謝、禮任一字同音，內用消費2客套餐，款待價值千元法式焗龍蝦。圖／王品集團提供

王品牛排送龍蝦優惠來了！迎接父親節即將到來，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音之顧客，即日起至8月29日期間平日至王品牛排內用消費2客套餐，即款待價值千元的「法式焗龍蝦」1隻。

「法式焗龍蝦」價值1,089元，以金黃柔軟的焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬。活動期間平日至王品牛排內用消費2客套餐，除享受優惠，更能讓愛與分享在餐桌上流轉，收穫美好的飽足餐期。

王品牛排全新打造的「高雄裕誠店」，也在7月盛大開幕。持續經典賦新的品牌精神，打造道道精彩，經典「王品牛小排」、豐富五感體驗的「帶骨酥烤牛小排」，以及和義籍主廚Lino Sauro期間聯名的限定菜色。

經典「王品牛小排」，選品最精華的第6至第8對肋骨，一頭牛僅供6客的料理工藝，譜寫百萬饕客共同見證的雋永記憶。「帶骨酥烤牛小排」以近千度直火烘烤，煉就外酥內嫩的五分熟，盛裝在熱燙的白瓷盤，在桌邊淋上熱香料油的滋滋作響、現刨新鮮檸檬皮的果香，打造多重感官饗宴，品嚐原味或沾香料油、搭配炭烤洋蔥 Gravy、漬鳳梨，賦予品味的新體驗。

王品牛排今年夏天特別邀請曾榮獲澳洲版米其林之稱的帽子餐廳1帽榮耀、來自義大利美食重要原鄉西西里島主廚Lino Sauro，四手聯彈共同打造的聯名菜色「鮮蝦夏茴沙拉」茴香頭佐以白蝦、柳橙、芝麻葉，交織成開胃滋味。

「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」柔嫩肉質佐以煙燻番茄橄欖醬、義式香料醬，展現義式風味精髓，桌邊儀式感服務義大利直送的橄欖油。「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」煎炙香甜多汁的完美熟度，搭佐雙主廚共同研發的綠胡椒醬汁，綠胡椒的清新辛香融入豐潤的gravy醬汁，與頂級和牛的演出相得益彰。

品牌與義籍主廚Lino Sauro聯名限定菜，日本A5和牛佐綠胡椒醬汁，頂級和牛搭配綠胡椒清新辛香，絕對能擄獲爸爸的胃。圖／王品集團提供
品牌與義籍主廚Lino Sauro聯名限定菜，日本A5和牛佐綠胡椒醬汁，頂級和牛搭配綠胡椒清新辛香，絕對能擄獲爸爸的胃。圖／王品集團提供
王品牛排父親節款待法式焗龍蝦，以金黃焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬，打造飽足餐期。圖／王品集團提供
王品牛排父親節款待法式焗龍蝦，以金黃焗烤起司，包覆彈牙甜美的龍蝦肉，佐以義式紅醬，打造飽足餐期。圖／王品集團提供

義大利 牛排

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