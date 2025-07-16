Dyson戴森、Panasonic國際牌都上榜！網推十大吹風機品牌 用對秒變韓劇女神

從此不再怕洗頭！選對吹風機才能擺脫毛躁亂髮

許多女孩討厭洗頭的原因不外乎就是吹頭髮很麻煩，「想到要花好久的時間吹乾頭髮，就覺得痛苦」。除了吹頭需要花費大把時間，吹風機的表現也是一大重點：功率不夠，溫度和風力可能不盡理想；重量太重，頭髮吹越久越像是在舉重；溫度過高，容易導致髮質毛躁、頭皮受傷。

現代人對於吹風機的期待，早就不是「吹乾就好」這麼簡單，還要兼顧快乾速度、護髮科技、造型能力及高顏值外觀。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點「十大人氣吹風機品牌」，價格從高CP值到頂規等級通通都有，還有使用者的真實回饋，小編還精選各個品牌網友討論度最高或是最新的產品，讓你從毛躁小獅王變身柔順女神、帥氣男神！

No.10 DIKE

翻攝DIKE官網

等離子溫控護髮吹風機HBF210（繁星紫／太空灰） NT$2,890元

由家電品牌DIKE推出的「等離子溫控護髮吹風機」在網路上受到不小關注，每分鐘擁有110,000轉高速無刷馬達，每秒則有50次智慧溫控，熱風、暖風、自然風三檔溫度自由轉換，同時主打1億濃度等離子釋放，撫平頭髮毛躁。另含有SGS認證「植萃護髮精華錠」，適合染燙受損髮、油性扁塌髮或稀疏易斷髮，避免護髮產品塗抹不均、護髮油抹完手會黏膩等問題，也讓秀髮更加柔順、明亮有光澤，吹髮和護髮一次搞定！最後還有順髮、集風、柔風吹嘴可隨時替換。

網友也在IG、Dcard上推薦，「每一次吹乾都可以深層護髮，省去我好多時間之外，也幫我省下很多瓶瓶罐罐的空間」、「個人覺得CP值最高的，真的是妹妹新買的那支DIKE護髮吹風機，便宜又好用而且護髮是真的蠻有效的」。

No.9 SHARP 夏普

翻攝SHARP官網

四氣流水潤溫控吹風機 IB-WX901T（月光白／午夜黑） NT$7,590元

近期由SHARP夏普推出的「四氣流水潤溫控吹風機」深受許多藝人、網紅喜愛，藝人蔡燦得也曾於臉書分享，「每天晚上洗完澡洗完頭，我就抱著這支吹風機，換上不同的功能，試著找出道理在哪，但就是每一個功能不管怎樣試，我的頭髮都好好摸。」

四氣流水潤溫控吹風機採用簾狀四氣流設計，四個出風口風量每分鐘可達7.4立方公尺，使用上速乾省時；六大美容行程包含SCALP頭皮護理、BEAUTY水潤光澤、Gentle輕柔護理、SENSING距離感測、HOT快速乾燥、COLD冷風。其中距離感測在距離3到30公分時皆保持恆溫55度，避免頭髮損傷；水潤光澤可感應環境溫度調整冷、熱風交互循環溫度，吹髮同時收縮毛鱗片，讓髮質更加柔順光澤；輕柔護理功能專為幼童設計，長按2秒即可鎖定，噪音與風量也較為降低，機身重量540克也適合一家大小使用。

No.8 sOlac

翻攝FB／sOlac - Taiwan

SD-1000 PRO 國際電壓高速負離子吹風機（曜石黑／質感灰／高級感白金） NT$4,280元

喜歡輕巧吹風機的你，推薦sOlac這款「國際電壓高速負離子吹風機」！不僅機身只有296公克，還是國際通用電壓（100-240V自動調節），適合帶出國使用。這款吹風機擁有順滑風嘴、造型風嘴與烘罩，以及4種溫度、12種模式，附加智慧恆溫設計，不必擔心吹頭髮時造成過熱傷害。1,200到1,500W功率、每分鐘110,000轉無刷馬達，確保風力能夠快速乾髮，還有高濃度千萬負離子，告別毛躁、靜電髮絲，還你一頭絲滑水潤秀髮。吹風機配有「反向清潔功能」，插上電源後10秒內同時長按風速鍵和溫控鍵5秒，即可快速清理殘髮和灰塵。

網友分享，「除了超速乾（大概縮短1/3的時間）、負離子養髮吹完不毛躁，超輕量吹的時候手還不酸，還附三種吹嘴可以自由造型，如果常出國的建議直上PRO國際版啊！」

No.7 Xiaomi 小米

翻攝PChome

小米水離子吹風機 H500 NT$999元

小米販售的家電產品受到許多消費者青睞，其中吹風機就包含3種款式：負離子吹風機、水離子吹風機及負離子高速吹風機。像是水離子吹風機含有雙重水離子、數千萬負離子及水離子深度保濕技術，保留頭髮彈性、水分並減少分岔、毛躁。另透過內建冷凝器凝結空氣中的水分，藉由兩具針狀馬達快速霧化為帶負電的微小水離子，通過獨立冷風管道吹送至頭髮、頭皮和髮根；智慧型熱／冷風交替模式，則以每秒60次精確偵測出風口溫度，環境溫度小於22度時，熱空氣7秒、冷空氣5秒交替吹送，環境溫度大於或等於22度時，熱空氣5秒、冷空氣7秒交替吹送，避免溫度過高損傷秀髮。兩段風速、三種溫度自由調整，空氣動力降噪，機身重量550克與質感握把，也是產品亮點之一。

小米官網也出現愛用者留言，「吹風機風量很大，女兒長髮吹來蠻快就乾了，神奇的是吹完頭皮上都有濕潤的小水珠，頭髮也不會乾塌，操作直覺輕易就上手，家中有長髮的人推薦給你使用」。

No.6 KINYO

翻攝KINYO官網

負離子無刷吹風機（KH-0615W）NT$1,980

KINYO也是不少人推薦的吹風機品牌之一！以KINYO負離子無刷吹風機為例，除了標榜擁有2億高濃度負離子，幫助維持絲滑秀髮，1,200W強力瓦數、每秒23公尺風速、高速且低噪的110,000轉無刷馬達，還有4段風溫、2段風力可自動記憶，搭配冷熱交替循環模式、智慧溫控技術，每秒1,000次即時校正恆溫出風，觀察LED風溫燈環顏色即可得知風溫，使用上也很直覺。整體來說，不僅可以快速乾髮、吹出造型，也能避免熱傷害，機身輕巧方便隨身攜帶。

一名消費者購買KINYO系列吹風機後，在momo購物網留下好評，「平常頭髮都吹到10-15分鐘，但有了這台直接10分鐘內就搞定！風力真的超級大，而且重量很輕，最重要的是價格又真的便宜～」。

No.5 Dreame 追覓

翻攝Dreame Taiwan 追覓台灣官網

Pocket Uni 魔術折疊高速吹風機（鈦金／霧灰／玫瑰金） NT$4,980

你可能覺得Dreame追覓這個品牌很陌生，不過它其實也是小米生態鏈中的品牌！追覓的「Pocket Uni魔術折疊高速吹風機」，號稱折疊起來跟iPhone手機一樣小，加上重量輕巧、100至240V國際通用電壓，適合旅行、出國攜帶使用。這款吹風機配有每分鐘110,000轉高速無刷馬達，每秒70公尺強勁風速，雙出風口、NTC溫控系統每秒300次監測、57度智能恆溫，快速吹乾卻也避免熱傷害發生。此外，它隨附直順造型小熨斗、空氣造型小捲棒共2款造型吹嘴，4段溫度、2段風速可以搭出8種吹髮模式，加上含有活性氧和負離子的3.5億等離子，吹頭髮也能做到護髮、固色效果。

追覓吹風機同時享有1年保固，許多IG網紅也推薦，「直順造型小熨斗磁吸上去，可以燙平頭髮表面毛躁，空氣造型小捲棒可以用來做捲髮造型，自吸式設計完全拯救我這個手殘黨」、「我本身有自然捲，小熨斗真的是我的救星，吹完後，頭髮毛躁感真的減少很多！」

No.4 TESCOM

翻攝FB／TESCOM Taiwan

白金奈米膠原蛋白吹風機TCD5000TW NT$3,990元

說到吹風機，絕對不能不提來自日本的TESCOM！TESCOM吹風機款式多種，消費者可以從官網上根據價格、需求進行挑選。以「白金奈米膠原蛋白吹風機」為例，不只擁有招牌的每分鐘1.4立方公尺大風量，還有獨家CPN科技，結合膠原蛋白、白金及奈米水霧負離子，確保頭髮不因摩擦受損、遭受紫外線傷害，美髮、美顏、保養一次完成。另外可以根據自己的髮質、捲度挑選適合的風罩或烘罩，機身也有LED吹髮顯示模式，可輕鬆折疊或掛勾收納，使用上簡單明暸。

白金奈米膠原蛋白吹風機在@cosme網站上也大獲好評，有網友特別表示，「吹完後，髮絲明顯滑順！！！可以像電視上麻豆一樣甩髮而且也沒什麼打結，可以用手梳順到底，還會有光澤耶」、「我是粗硬又毛躁的髮質，吹了一個月後，我感受最明顯的是髮質變得好柔軟，頭皮也不再容易出油，可能跟我堅持只吹溫風有關係」。

No.3 PHILIPS 飛利浦

翻攝飛利浦- 台灣官網

BLDC高速負離子護髮吹風機 BHD837/11 NT$6,288

PHILIPS飛利浦的吹風機不斷推陳出新，最近在網路上「BLDC高速負離子護髮吹風機」也受到高度關注。Dcard卡友對此指出，「這個金色也太美了」、「用了BLDC高速負離子護髮吹風機後，吹完的頭髮變得蓬鬆許多，整個層次也更立體好看！而且髮質真的有變柔順、不容易打結」、「不用變吹頭邊懷疑人生了，每天煩惱打結的髮尾了」。

這款吹風機不只擁有每分鐘110,000轉高速氣流馬達、每秒63公尺大風速，2億負離子、千倍水離子，短髮45秒、齊肩髮2分鐘、長髮3分鐘就能乾髮立現，還能打造柔亮髮質。Scalpcare頭皮養護技術則是針對敏感頭皮以ThermoShield智能溫控溫柔呵護，每次乾髮主動偵測調節溫度約36,000次，維持48至54度的溫風吹拂。6段風溫、3段風速、4種吹整模式，LED智能螢幕輕鬆掌握，搭配強力磁吸式吹嘴和烘罩、365克輕量美型機體，8秒自動清潔模式，從使用到清潔都能快速上手。

No.2 Panasonic 國際牌

翻攝Panasonic官網

nanocare 高滲透奈米水離子吹風機EH-NA0J（白／霧墨藍） NT$7,699 元（燦坤線上購物）

台灣人家喻戶曉的吹風機品牌，還有Panasonic國際牌！國際牌的「高滲透奈米水離子吹風機」雖然價格不菲，不過輕量化外型設計、強大功能也吸引熱烈討論：獨家高滲透奈米水離子保濕科技，在吹乾秀髮時為髮絲提供水分，內含礦物負離子強韌秀髮，維持頭皮滋潤感，亦能對抗染髮褪色、UV傷害、秀髮分岔等問題。使用者可選擇4種美髮潤肌模式（美肌、頭皮護理、髮尾護理、冷熱交替），智慧溫控搭載智能溫度感測器，每分鐘1.6立方公尺的大風量，可以自由搭配速乾、造型、集風速乾吹嘴或捲髮定型烘罩，不論是受損髮、油性髮還是乾性髮，這台吹風機都非常適用。

許多網友也透露，「『高滲透』奈米水離子真的不是蓋的，吹完頭髮的保水度和柔順感，跟一般吹風機完全是不同次元。髮尾不再乾枯分岔，整體頭髮充滿水潤光澤。雖然價格偏高，但每天在家都能享受到沙龍級的護髮效果，對重視髮質的人來說絕對值得！」「整體配重輕跟出風口能靠近頭髮（不怕敲頭）加上大風量就足以推薦還在觀望的大家」。

No.1 Dyson 戴森

翻攝momo購物網

Supersonic r™ HD17 精準造型 輕量吹風機（雲霧紫／山櫻粉） NT$14,900元

眾望所歸，拿下吹風機品牌聲量冠軍的就是Dyson戴森！最近全新上市的沙龍級美髮科技「Supersonic r™ HD17 精準造型 輕量吹風機」擁有高質感的雲霧紫、山櫻粉配色，主打更小、更輕、更快、造型更高效：V9 Hyperdymium™馬達轉速高達110,000rpm，產生強勁氣流快速乾髮，三段式精準氣流、溫度設定、28度快速冷風鍵，可搭配快速乾髮、柔和乾髮、順滑吹嘴使用；吹風機整體以「r型」設計，不僅重量800克、符合人體工學，流線型氣流加熱科技，機身內嵌加熱器箔片均勻加熱氣流，確保頭髮零熱損傷、毛躁感減少最多達46%，整體吹整造型上也更加靈活。

吹風機也害怕灰塵、頭髮聚積，「Dyson Supersonic r™ HD17 精準造型 輕量吹風機」為此升級濾網，防止頭髮碎屑與灰塵進入，延長使用壽命並保護馬達，LED提示燈也會提醒何時該進行清潔。百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」的Ian近期拍片分享，「我幫團隊的Jeannie吹完頭髮，手也沒有很痠的感覺，而且這次有三種不同的吹嘴，可以依照自己的使用習慣去選擇！還有智能溫度跟氣流，真的超聰明！」引發網友熱烈討論，直呼「考慮入手」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月13日至2025年07月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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