蘋果健康功能再升級！睡眠呼吸中止偵測、助聽器功能台灣用戶也可以用

蘋果宣布已獲得衛福部的醫療器材許可，即日起Apple Watch與AirPods Pro 2於台灣正式啟用多項創新健康功能，分別聚焦睡眠與聽力2大健康議題。新功能設計遵循蘋果長年秉持的3大健康功能指導原則，包括基於科學研究與臨床驗證、提供可行動的健康洞察力，以及以使用者隱私為核心，確保所有數據高度保密。

Apple Watch推出的「睡眠呼吸中止症通知」功能，運用加速計收集夜間手腕微小動作，分析睡眠期間是否出現呼吸中斷現象。每30天分析1次「呼吸障礙」指標，期間需累積至少10晚睡眠數據，若偵測到持續中度至重度睡眠呼吸中止症的徵兆，將主動通知使用者。該功能經由涵蓋11,000晚睡眠數據與4,700名受試者的研究驗證，最終分析1,278位使用者數據，在臨床實證研究中，演算法得以辨識出的每位參與人士，均患有至少輕度的睡眠呼吸中止症。

此功能適用於Apple Watch Series 9、Series 10與Ultra 2，年滿18歲、尚未被診斷為睡眠呼吸中止症的使用者可啟用。使用者亦可透過健康app匯出PDF報告，與醫療人員進一步溝通。

蘋果同步在台推出全球首創的端對端聽力健康體驗，包含臨床級聽力測試、非處方助聽器功能與「降低高音量」模式。根據世界衛生組織估計，全球約15億人受聽力損失影響，且大多數未獲足夠協助。

使用者僅需配戴AirPods Pro 2搭配iPhone或iPad，便可在家中進行約五分鐘的「純音聽力測試」。系統會檢查耳塞密合度與環境音量，提供預聽功能降低焦慮，測試頻率範圍為150 Hz至8000 Hz，並依據WHO標準提供聽力圖與dBHL數據，協助使用者掌握自身聽力狀況。

此功能經臨床實證，約200名涵蓋不同聽力程度的受試者參與，顯示蘋果聽力測試結果與傳統聽力師檢測差距僅2分貝，準確度具臨床水準。

針對18歲以上輕度至中度聽力損失者，AirPods Pro 2可根據聽力測試結果，啟用個人化「助聽」功能。使用者可於AirPods設定中開啟此功能，支援語音強化、通透模式、環境音微調與音色設定，亦提供「對話增強」模式，強化對話清晰度，特別適合在吵雜環境中使用。

AirPods Pro 2另新增「降低高音量」功能，在通透模式、適應式音訊與主動降噪模式下自動啟用，耳機的H2晶片每秒最多進行48,000次主動降噪處理，過濾突發性與持續性高音量，減少聽力受損風險。