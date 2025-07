2025「亞洲最佳50酒吧」公布 台灣「Vender」等4家闖入前50強

2025「亞洲最佳50酒吧(ASIA'S 50 BEST BARS)」名單今晚在澳門揭曉,得獎酒吧來自亞洲區內20個城市,其中包括20間新酒吧上榜。今年獲得前三名殊榮的酒吧陣容,跟去年一模一樣。香港的「Bar Leone」連莊亞洲最佳酒吧寶座,蟬聯「亞洲50最佳酒吧」榜首;來自韓國首爾的「Zest」,跟去年一項名列第二;第三同樣是新加坡的「Jigger & Pony」。

在台灣酒吧方面,今年共有4家闖入前50強,且排名普遍向上提升。台中「Vender」的排名,自去年的第30名前進至第20名,這也是台灣酒吧今年的最佳名次。台北的「The Public House」(去年第44)、「To Infinity & Beyond」(去年第61)分居第40與41名;來自台南的「Moon Rock」(去年第100名),今年則上升至第42名。去年排名第37的「Bar Mood」,今年則掉出前50強,排名第72。

台中「Vender」以販賣機主題獨樹一格,並獲得由Naked Malt贊助的「台灣最佳酒吧」榮銜。台北「The Public House」結合英式與義式酒吧風格,強調「酒、食物、Vibe與款待」。「To Infinity & Beyond」以太空主題和精密調製手法,成為台北東區人氣酒吧;台南的「Moonrock」則營造出傳統茶屋氛圍與精緻調酒,格外引人入勝。

二度蟬聯冠軍王座的香港酒吧「Bar Leone」,在2024年便一鳴驚人、創下歷史紀錄,首次登榜即榮登第1名。這家由義大利籍調酒名人Lorenzo Antinori經營的香港酒吧,主打「以人為本的雞尾酒」(cocktail popolari),菜單選項簡潔卻巧思滿滿,以質樸手法詮釋經典滋味。

「Bar Leone」的靈感來自Antinori成長於羅馬Trastevere區的街邊酒吧,空間裝飾著足球紀念品與義大利復古海報,溫暖的木質牆面,營造出輕鬆愜意的氛圍。「Bar Leone」 亦於2024年「世界50最佳酒吧」中空降第2名,表現亮眼。

排名第二、來自韓國首爾的「Zest」,是氣氛親切並以永續為經營原則的酒吧,同時獲得「The Best Bar in Korea」肯定。新加坡的「Jigger & Pony」名列第三,同時也是連續第6年獲得「The Best Bar in Singapore」榮譽。第四名為曼谷的「Bar Us」,今年攀升了17名並奪得由Amaro Lucano贊助的「泰國最佳酒吧」殊榮。第五名為首次入榜的曼谷「Dry Wave Cocktail Studio」,同時獲頒 Disaronno贊助的「最高新晉排名獎(Highest New Entry Award)」。

曼谷今年以7家酒吧進榜,再次證明其堅強實力。除「Bar Us」與「Dry Wave Cocktail Studio」外,還包括「BKK Social Club(第19名)」、新入榜的「G.O.D(第26名)」、「Vesper(第29名)」、「Opium(第43名)」——隱身於 Potong餐廳內的speakeasy bar,以曼谷唐人街與紐約老酒吧為靈感;「Bar Sathorn」位於1889年建築的The House on Sathorn中,以第48名入榜。

香港、日本則別有6家酒吧闖入前50強。香港除「Bar Leone」之外,還有「Argo(第11名)」、「Coa(第17名)」、「Penicillin(第27名)」、「The Savory Project(第32名)」、由曾獲Altos「年度最佳調酒師獎」的後冠慎吾創立的新進酒吧「Gokan(第33名)」進榜。

日本入選的6家酒吧領銜的是東京的「Bar Benfiddich(第9名)」,獲得由 Mancino Vermouth贊助的「日本最佳酒吧」榮銜。此外還有「Virtù(第18名)」、熊本的「Yakoboku(第25名)」;新入榜的「Punch Room Tokyo(第36名)」坐落於東京銀座,復刻19世紀倫敦酒館風格;奈良的「Lamp Bar」回歸榜單,名列第46名:「Bar Libre(第49名)」則以氮氣、煙燻器與熟成技術創造季節性調酒體驗。

「亞洲50最佳酒吧」內容總監Emma Sleight表示:「我們非常興奮能與亞洲飲品社群齊聚澳門。從今年獲獎者的創意與技藝可見,亞洲酒吧文化持續突破界限,帶來無與倫比的飲酒體驗。」