滿滿香菜味＋花生醬！好丘「開香好事花生貝果」香噴噴登場

連鎖貝果品牌「好丘」今夏宣佈全新品牌宣言「Well Being」,並邀請藝人李霈瑜(大霈)擔任品牌大使,推出全新研發的聯名貝果「開香好事花生貝果」,吃得到本土的花生、香菜滋味。同時好丘也預告,將攜手Alife Holdings、CSD中衛、Fermi、URBAN RESEARCH等共計11個品牌,共同響應「Well Being」品牌宣言,傳播「好好過」生活價值。

「好丘」本次推出品牌新宣言,並由李霈瑜擔任品牌大使,她也分享自己透過起床靜坐、游泳、手沖咖啡、製作手工皂等等方式,落實自己「「Well Being」的精神。身為品牌大使,李霈瑜也與好丘攜手推出聯名款「開香好事花生貝果」,配方選用雲林東和村的石磨花生醬、台中大雅自產的十八麥小麥粉,以及彰化北斗的香菜末,減少了碳足跡,也替環境加分,同時外層烙印李霈瑜親手繪製的「微笑娃娃香菜」插圖,每顆68元。

好丘全新品牌宣言「Well Being」,用「Doing well by doing good」傳遞「平衡、自在、好好過」的生活信念。包括身體平衡、情緒平衡、經濟自在、人際自在、心靈成長、知性成長、環境共好、志趣發展等八大面向。為推廣「Well Being」品牌宣言,好丘未來將規劃一日店長、主題講座等活動,李霈瑜也會推出全新 Well Being Podcast。以輕鬆聊天的方式,邀請營養師、心理師、運動教練等不同職業對象,一起分享日常裡的「平衡、自在、好好過」方法。