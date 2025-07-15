滿滿香菜味＋花生醬！好丘「開香好事花生貝果」香噴噴登場

連鎖貝果品牌「好丘」今夏宣佈全新品牌宣言「Well Being」，並邀請藝人李霈瑜（大霈）擔任品牌大使，推出全新研發的聯名貝果「開香好事花生貝果」，吃得到本土的花生、香菜滋味。同時好丘也預告，將攜手Alife Holdings、CSD中衛、Fermi、URBAN RESEARCH等共計11個品牌，共同響應「Well Being」品牌宣言，傳播「好好過」生活價值。

「好丘」本次推出品牌新宣言，並由李霈瑜擔任品牌大使，她也分享自己透過起床靜坐、游泳、手沖咖啡、製作手工皂等等方式，落實自己「「Well Being」的精神。身為品牌大使，李霈瑜也與好丘攜手推出聯名款「開香好事花生貝果」，配方選用雲林東和村的石磨花生醬、台中大雅自產的十八麥小麥粉，以及彰化北斗的香菜末，減少了碳足跡，也替環境加分，同時外層烙印李霈瑜親手繪製的「微笑娃娃香菜」插圖，每顆68元。

好丘全新品牌宣言「Well Being」，用「Doing well by doing good」傳遞「平衡、自在、好好過」的生活信念。包括身體平衡、情緒平衡、經濟自在、人際自在、心靈成長、知性成長、環境共好、志趣發展等八大面向。為推廣「Well Being」品牌宣言，好丘未來將規劃一日店長、主題講座等活動，李霈瑜也會推出全新 Well Being Podcast。以輕鬆聊天的方式，邀請營養師、心理師、運動教練等不同職業對象，一起分享日常裡的「平衡、自在、好好過」方法。