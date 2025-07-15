快訊

又添一國！川普親曝「和印尼達成協議」與普拉伯沃直接交涉

美股早盤漲跌互見「輝達飆、台積電俏」 稀土股MP Material噴17%

遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

滿滿香菜味＋花生醬！好丘「開香好事花生貝果」香噴噴登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「好丘」今夏宣佈全新品牌宣言「Well Being」，並邀請藝人李霈瑜（大霈）擔任品牌大使。記者陳睿中／攝影
「好丘」今夏宣佈全新品牌宣言「Well Being」，並邀請藝人李霈瑜（大霈）擔任品牌大使。記者陳睿中／攝影

連鎖貝果品牌「好丘」今夏宣佈全新品牌宣言「Well Being」，並邀請藝人李霈瑜（大霈）擔任品牌大使，推出全新研發的聯名貝果「開香好事花生貝果」，吃得到本土的花生、香菜滋味。同時好丘也預告，將攜手Alife Holdings、CSD中衛、Fermi、URBAN RESEARCH等共計11個品牌，共同響應「Well Being」品牌宣言，傳播「好好過」生活價值。

「好丘」本次推出品牌新宣言，並由李霈瑜擔任品牌大使，她也分享自己透過起床靜坐、游泳、手沖咖啡、製作手工皂等等方式，落實自己「「Well Being」的精神。身為品牌大使，李霈瑜也與好丘攜手推出聯名款「開香好事花生貝果」，配方選用雲林東和村的石磨花生醬、台中大雅自產的十八麥小麥粉，以及彰化北斗的香菜末，減少了碳足跡，也替環境加分，同時外層烙印李霈瑜親手繪製的「微笑娃娃香菜」插圖，每顆68元。

好丘全新品牌宣言「Well Being」，用「Doing well by doing good」傳遞「平衡、自在、好好過」的生活信念。包括身體平衡、情緒平衡、經濟自在、人際自在、心靈成長、知性成長、環境共好、志趣發展等八大面向。為推廣「Well Being」品牌宣言，好丘未來將規劃一日店長、主題講座等活動，李霈瑜也會推出全新 Well Being Podcast。以輕鬆聊天的方式，邀請營養師、心理師、運動教練等不同職業對象，一起分享日常裡的「平衡、自在、好好過」方法。

除此之外，好丘也攜手攜手Alife Holdings、CSD中衛、Fermi、URBAN RESEARCH、10/10 HOPE、一寸鮮、好時光女生運動樂園、啤酒頭釀造、綠藤生機、國泰金控、數位時代等11個品牌，在各自不同的專業領域，共同響應「Well Being」活動。

「開香好事花生貝果」內含有雲林石磨花生醬、台中十八麥小麥粉，以及彰化香菜末等食材，每顆68元。記者陳睿中／攝影
「開香好事花生貝果」內含有雲林石磨花生醬、台中十八麥小麥粉，以及彰化香菜末等食材，每顆68元。記者陳睿中／攝影
李霈瑜與好丘攜手推出聯名款「開香好事花生貝果」。記者陳睿中／攝影
李霈瑜與好丘攜手推出聯名款「開香好事花生貝果」。記者陳睿中／攝影
_好丘全新聯名貝果「開香好事花生貝果」。圖／好丘提供
_好丘全新聯名貝果「開香好事花生貝果」。圖／好丘提供

香菜 品牌 中衛

延伸閱讀

丹娜絲過後田間還有菜可採 菜販推估大漲時間點

楊貴媚為小鮮肉穿泳裝！海邊衝浪放閃人後嘆息

《喝酒吧！笨蛋》楊貴媚姐弟戀有心事？人前放閃人後寂寞嘆氣

大霈一個月沒吹冷氣 與歌手好友吳汶芳加入蔬食行列

相關新聞

滿滿香菜味＋花生醬！好丘「開香好事花生貝果」香噴噴登場

連鎖貝果品牌「好丘」今夏宣佈全新品牌宣言「Well Being」，並邀請藝人李霈瑜（大霈）擔任品牌大使，推出全新研發的聯...

小雛菊裝置可愛亮相！呼應台北101GD展 7/17話題登場

雖然正值盛夏，但國際精品已進入秋季新品到貨的季節，台北101啟動入秋新品購物回饋，攜手19家指定銀行推出刷卡滿額贈。隨著...

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作「毛月亮」盛大登場

國泰金控攜手雲門舞集30年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全台各地，用藝文創造臺灣共同的感動時光，30年來走遍全台22個縣市...

父親節好禮推薦！Harry Winston全新Zalium Variations腕表 鮮色有型

八月的父親節將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了全新Ocean系列Zalium Variations腕表...

蔡宏圖30年前一通電話助雲門圓夢 林懷民憶往二度灑淚

國泰金攜手雲門舞集巡台義演30周年，雲門創辦人林懷民下午親自出席「國泰攜手雲門30th記者會」，致詞中二度淚灑台上，林懷...

穿在腳上的多巴胺！LOEWE繽紛夏日鞋履手工細節超美

時髦又清爽的鞋履是炎炎夏季必備，LOEWE更為時尚愛好者獻上最繽紛迷人多巴胺色調。全新夏季鞋款系列不僅在色彩上大膽鮮明，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。