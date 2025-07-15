小雛菊裝置可愛亮相！呼應台北101GD展 7/17話題登場
雖然正值盛夏，但國際精品已進入秋季新品到貨的季節，台北101啟動入秋新品購物回饋，攜手19家指定銀行推出刷卡滿額贈。隨著GD權志龍台北小巨蛋演唱會話題洗版，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽也將於7/17至8/11在台北101登場，台北101購物中心4F也特別打造GD代表性的小雛菊裝置搶先亮相。
《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽橫跨台北101辦公大樓1F GREEN CORNER、購物中心4F中環花園與觀景台5F AMBI SPACE ONE三大空間打造三大體驗區，現場同步販售韓國原廠限量周邊與限定大禮包，門票588元僅於Klook獨家販售，不開放現場購票。
台北101推出秋季購物回饋，持台北101聯名卡及指定信用卡於7/17日至8/17日期間，單筆消費滿3,000元即贈100元電子抵用券，並享3.3%以上現金回饋，涵蓋觀景台、美食餐廳、流行美妝及伴手禮等全館商品；國際精品與珠寶腕錶類商品消費滿10,000元，可獲得300元電子抵用券，刷聯名卡還享有3%購物金點數回饋。
此外，品牌新店型登場，Swatch在1F推出全新概念店，一次網羅熱銷SCUBAQUA夏日潛水系列、話題不斷的Omega × Swatch、Blancpain × Swatch限量聯名表款，受親子喜愛的Flik Flak童表系列。還有New Balance旗下高端支線NB GREY台北形象店改裝全新登場；美國百年品牌STANLEY保溫杯度進駐台北101購物中心B1打造全新概念快閃店，並推出台北101獨賣款。繼林聰明沙鍋魚頭插旗台北101後，新加坡經典名店瑞記雞飯7/22也即將正式進駐B1美食街，7/24至7/27推出每日限量50組280元套餐買一送一優惠。
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