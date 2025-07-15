小雛菊裝置可愛亮相！呼應台北101GD展 7/17話題登場

雖然正值盛夏，但國際精品已進入秋季新品到貨的季節，台北101啟動入秋新品購物回饋，攜手19家指定銀行推出刷卡滿額贈。隨著GD權志龍台北小巨蛋演唱會話題洗版，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽也將於7/17至8/11在台北101登場，台北101購物中心4F也特別打造GD代表性的小雛菊裝置搶先亮相。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽橫跨台北101辦公大樓1F GREEN CORNER、購物中心4F中環花園與觀景台5F AMBI SPACE ONE三大空間打造三大體驗區，現場同步販售韓國原廠限量周邊與限定大禮包，門票588元僅於Klook獨家販售，不開放現場購票。

台北101推出秋季購物回饋，持台北101聯名卡及指定信用卡於7/17日至8/17日期間，單筆消費滿3,000元即贈100元電子抵用券，並享3.3%以上現金回饋，涵蓋觀景台、美食餐廳、流行美妝及伴手禮等全館商品；國際精品與珠寶腕錶類商品消費滿10,000元，可獲得300元電子抵用券，刷聯名卡還享有3%購物金點數回饋。