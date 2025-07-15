國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作「毛月亮」盛大登場

國泰金控攜手雲門舞集30年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全台各地，用藝文創造臺灣共同的感動時光，30年來走遍全台22個縣市，累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。

國泰與雲門今天舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，與大家共同回顧過去，透過舞蹈，將文化藝術帶入全臺每個角落的感動時刻。國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民老師、藝術總監鄭宗龍皆親自出席，共同見證這段企業與藝術攜手深耕社會的感人篇章。今年首度將鄭宗龍廣受國內外熱烈迴響的舞作「毛月亮」搬上戶外公演舞台，將在7月27日於花蓮縣立美崙田徑場登場，及8月2日回到台北國家兩廳院藝文廣場演出。

1996年，蔡宏圖主動致電林懷民，一通電話開啟長達30年藝術傳承的使命，打造被《紐約時報》喻為「宛如搖滾巨星的演唱會」的「國泰雲門戶外公演」。雙方的初心，是希望讓戶外公演像台灣民間的「辦桌」，透過觸動靈魂的藝術饗宴，讓每個人都能入座欣賞，並將舞蹈帶來的感動，轉化為記憶中的味道。2022年更打造「國泰雲門隨行吧」品牌，鼓勵臺灣全民讓藝術走進日常生活，保持對生活的好奇心、勇敢探索、創造可能性。30年來戶外公演步履不停，縱使經歷921大地震、八八風災、新冠疫情，「國泰雲門隨行吧」亦前進災後復甦之地，透過藝術的力量，陪伴與凝聚民眾的希望和嚮往。

2025年「國泰雲門隨行吧」將延續去年「一起。藝術萌芽」的品牌主張，結合國泰金控「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，推出全新主張「藝起。共創更好」。而今年30周年的第一場「國泰雲門隨行吧」戶外公演，回到甫經天災考驗的花蓮，期望能透過戶外公演，為花蓮大眾帶來慰藉與力量。

蔡宏圖致詞時表示：「30年，是一段漫長且深刻的旅程。國泰一直以來都秉持『大樹成長、文化生根』的理念支持臺灣藝術文化，國泰與雲門始終堅持將藝術帶進生活中，讓大眾感受到藝術不只是一場華麗的表演，更是一股能夠陪伴、療癒及連結人心的力量。」他強調，雲門能夠成長到今天，每一塊錢收入都很辛苦，所以需要大家的捧場，才能讓舞者不斷地跳下去。國泰有幸與雲門合作，期待未來攜手邁向下一個里程碑、下一個30年，也謝謝過去所有參與過的舞者、志工、以及來看表演的民眾。

記者會上，林懷民老師特別致贈一份珍貴禮物，是2019年國泰雲門戶外公演登上美國《紐約時報》報導的照片裱框，致謝蔡宏圖董事長多年來對雲門的支持與信任。林懷民感性表示：「國泰的支持，是雲門生命史中最珍貴的禮物之一。這份合作實現了我們『為眾人起舞』的初心，回到廣場，就像回到家，成為雲門前行的重要動力。三十年的雲門戶外公演帶動了廣場免費演出或轉播的風氣，改變了臺灣的文化風景。感謝國泰始終相信藝術，支持雲門。」

今年戶外公演舞碼是英國《每日電訊報》選入「2023年度最佳舞作」之一的「毛月亮」，在2019年台灣首演時大受矚目，2023年歐洲首演於倫敦沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）連演三場，場場售罄。宋朝詩人蘇洵以「月暈而風」，暗指事物即將轉變的徵兆。鄭宗龍以此為靈感，將科技隱喻為月暈，與冰島後搖滾樂團Sigur Rós合作，聯手國際視覺大獎得主吳耿禎及世界劇場設計展首獎王奕盛，在舞台上呈現數座巨型LED螢幕與極具張力的影像。

「國泰雲門隨行吧」每年的戶外公演，皆會在演出前安排邀請觀眾一同律動，手舞足蹈擺動身體，今年更於演出後再次邀請知名音樂人林強攜手新媒體藝術創作團隊超維度（Dimension Plus），為大家帶來DJ&VJ秀，與雲門舞者一起用音樂跟觀眾互動，合作打造「全民大舞池」。戶外公演皆自由入場，歡迎民眾提早席地而坐，自備餐點野餐；四地六場社區巡演「與雲門共舞」則在九月份開跑，前往屏東、宜蘭、嘉義及新竹，與民眾近距離互動共舞。