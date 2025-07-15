父親節好禮推薦！Harry Winston全新Zalium Variations腕表 鮮色有型

八月的父親節將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了全新Ocean系列Zalium Variations腕表，表款具開放式面盤、宛如寶石般的明亮配色與瑞士機械機芯，動感、活力，並將成為今年父親節餽贈的品味之選。

身為頂級珠寶品牌的海瑞溫斯頓同時也是精密複雜腕表的製造商。品牌除了在珠寶風格體現與美國的美學連結，日前並為位於瑞士蘇黎世班霍夫大道Bahnhofstrasse 28號的品牌專門店完成擴充改建，典雅大方，一如品牌的永恆優雅印象。

全新Ocean系列Zalium Variations腕表的開放式面盤下則選用了鏤空的HW3206機芯為動力來源，部份機芯夾板並加以日內瓦波紋修飾，因此當手腕轉動時將散發內斂、曼妙的光影流轉，機芯部分並加以剛性、裝飾性的結構以呼應曼哈頓大橋的鋼鐵脊樑，也像父親在家中的角色：一種溫暖厚實的心靈後盾。