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父親節好禮推薦！Harry Winston全新Zalium Variations腕表 鮮色有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

八月的父親節將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了全新Ocean系列Zalium Variations腕表，表款具開放式面盤、宛如寶石般的明亮配色與瑞士機械機芯，動感、活力，並將成為今年父親節餽贈的品味之選。

身為頂級珠寶品牌的海瑞溫斯頓同時也是精密複雜腕表的製造商。品牌除了在珠寶風格體現與美國的美學連結，日前並為位於瑞士蘇黎世班霍夫大道Bahnhofstrasse 28號的品牌專門店完成擴充改建，典雅大方，一如品牌的永恆優雅印象。

全新Ocean系列Zalium Variations腕表的開放式面盤下則選用了鏤空的HW3206機芯為動力來源，部份機芯夾板並加以日內瓦波紋修飾，因此當手腕轉動時將散發內斂、曼妙的光影流轉，機芯部分並加以剛性、裝飾性的結構以呼應曼哈頓大橋的鋼鐵脊樑，也像父親在家中的角色：一種溫暖厚實的心靈後盾。

別忘了，Harry Winston更是頂級珠寶品牌，擁有對寶石色彩薦選的絕佳品味。本次表款並獻上三種配色，明快黃、淺藍色與紅，深藍色與卡其綠，以及鮮豔紅、松石綠與暗灰色款。42.2毫米的鋯合金表殼內，帶來了偏心的時間顯示功能、雙位數顯示的大日期視窗，同時護橋式表款靈感則出自海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店的拱門結構，表款各限量50只、價格店洽。

海瑞溫斯頓日前甫為蘇黎世品牌專門店改裝亮相。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓日前甫為蘇黎世品牌專門店改裝亮相。圖／海瑞溫斯頓提供
陽剛、運動中不失活力，是海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Zalium Variation腕表的風格寫照。圖／海瑞溫斯頓提供
陽剛、運動中不失活力，是海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Zalium Variation腕表的風格寫照。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Zalium Variation腕表鮮豔紅松石綠暗灰色款，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Zalium Variation腕表鮮豔紅松石綠暗灰色款，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
由於在面盤中加入夜光塗料，即便低光源環境中也能清楚辨讀時間。圖／海瑞溫斯頓提供
由於在面盤中加入夜光塗料，即便低光源環境中也能清楚辨讀時間。圖／海瑞溫斯頓提供

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