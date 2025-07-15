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蔡宏圖30年前一通電話助雲門圓夢 林懷民憶往二度灑淚

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

國泰金攜手雲門舞集巡台義演30周年，雲門創辦人林懷民下午親自出席「國泰攜手雲門30th記者會」，致詞中二度淚灑台上，林懷民表示感謝國泰金董事長蔡宏圖30年成的一通電話促成了今天的雲門，圓了一個年輕人的夢想，並勉勵年輕人「「繼續努力，也許轉機就在下個巷口」。

國泰金控董事長蔡宏圖致詞時表示，雲門是台灣的驕傲，當年根本沒看過雲門的表演就打給林懷民，希望台灣民眾多參與讓雲門再跳30年新里程碑。

自1996年起，國泰金控與雲門舞集攜手展開一段橫跨城市與鄉鎮的藝術傳承之旅。從「辦桌精神」出發，讓舞蹈成為街坊巷弄都能欣賞的藝術盛宴，更成為深植人心的文化記憶，伴台灣社會走過風雨歲月，今年，這段珍貴的文化旅程邁入第30年，國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖、總經理李長庚，以及雲門舞集創辦人林懷民、藝術總監鄭宗龍出席，一起跟我們回顧這段橫跨30年的點點滴滴。

國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖（右二）、總經理李長庚（右），以及雲門舞集創辦人林懷民（左二）、藝術總監鄭宗龍（左）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影
國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖（右二）、總經理李長庚（右），以及雲門舞集創辦人林懷民（左二）、藝術總監鄭宗龍（左）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影
雲門創辦人林懷民（圖）下午親自出席「國泰攜手雲門30th記者會」，致詞中二度淚灑台上，林懷民表示感謝國泰金董事長蔡宏圖30年成的一通電話促成了今天的雲門，圓了一個年輕人的夢想。記者曾學仁／攝影
雲門創辦人林懷民（圖）下午親自出席「國泰攜手雲門30th記者會」，致詞中二度淚灑台上，林懷民表示感謝國泰金董事長蔡宏圖30年成的一通電話促成了今天的雲門，圓了一個年輕人的夢想。記者曾學仁／攝影
國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖（右）、雲門舞集創辦人林懷民（左）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影
國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖（右）、雲門舞集創辦人林懷民（左）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影
國泰金控董事長蔡宏圖（圖）致詞時表示雲門是台灣的驕傲，當年根本沒看過雲門的表演就打給林懷民，希望台灣民眾多參與讓雲門再跳30年新里程碑。記者曾學仁／攝影
國泰金控董事長蔡宏圖（圖）致詞時表示雲門是台灣的驕傲，當年根本沒看過雲門的表演就打給林懷民，希望台灣民眾多參與讓雲門再跳30年新里程碑。記者曾學仁／攝影
國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，雲門舞集創辦人林懷民（圖）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影
國泰、雲門共同舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，雲門舞集創辦人林懷民（圖）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影

雲門舞集 記者會 林懷民

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