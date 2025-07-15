蔡宏圖30年前一通電話助雲門圓夢 林懷民憶往二度灑淚

國泰金攜手雲門舞集巡台義演30周年，雲門創辦人林懷民下午親自出席「國泰攜手雲門30th記者會」，致詞中二度淚灑台上，林懷民表示感謝國泰金董事長蔡宏圖30年成的一通電話促成了今天的雲門，圓了一個年輕人的夢想，並勉勵年輕人「「繼續努力，也許轉機就在下個巷口」。

國泰金控董事長蔡宏圖致詞時表示，雲門是台灣的驕傲，當年根本沒看過雲門的表演就打給林懷民，希望台灣民眾多參與讓雲門再跳30年新里程碑。