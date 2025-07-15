穿在腳上的多巴胺！LOEWE繽紛夏日鞋履手工細節超美

時髦又清爽的鞋履是炎炎夏季必備，LOEWE更為時尚愛好者獻上最繽紛迷人多巴胺色調。全新夏季鞋款系列不僅在色彩上大膽鮮明，融合亮眼的色調與充滿活力的設計，更在款式選擇上展現多元風格，無論是海灘漫步、城市日常，或是度假旅程，都能找到最適合的款式。

以標誌性Anagram作為鞋面設計的Petal Anagram系列，外觀簡潔優雅，從紫紅色、鮮黃色、到綠松石色，多種繽紛色彩為夏日注入充滿活力的休閒氣息，Anagram鞋面的圖案更以手工塗飾邊緣，以LOEWE精湛工藝賦予極致的穿著舒適感。新款Petal Espadrille草編鞋，標誌性鞋跟以充滿夏日風情的草篇材質打造，搭配強化版品牌標識，兼具時尚與功能性的草編鞋。