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穿在腳上的多巴胺！LOEWE繽紛夏日鞋履手工細節超美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Rio涼鞋系列提供多種迷人配色選擇。圖／LOEWE提供
Rio涼鞋系列提供多種迷人配色選擇。圖／LOEWE提供

時髦又清爽的鞋履是炎炎夏季必備，LOEWE更為時尚愛好者獻上最繽紛迷人多巴胺色調。全新夏季鞋款系列不僅在色彩上大膽鮮明，融合亮眼的色調與充滿活力的設計，更在款式選擇上展現多元風格，無論是海灘漫步、城市日常，或是度假旅程，都能找到最適合的款式。

標誌性Anagram作為鞋面設計的Petal Anagram系列，外觀簡潔優雅，從紫紅色、鮮黃色、到綠松石色，多種繽紛色彩為夏日注入充滿活力的休閒氣息，Anagram鞋面的圖案更以手工塗飾邊緣，以LOEWE精湛工藝賦予極致的穿著舒適感。新款Petal Espadrille草編鞋，標誌性鞋跟以充滿夏日風情的草篇材質打造，搭配強化版品牌標識，兼具時尚與功能性的草編鞋。

完美融合工藝與現代設計的LOEWE Rio鞋履，配有漸變色酒椰纖維手工刺繡鞋底，每雙鞋履由一位工匠耗時兩天精心製作。搭配柔軟舒適又色彩繽紛的鞋面，兼具極致舒適感與亮眼造型。新款Foam系列則採用較低的鞋跟和開放式鞋頭設計，採用超輕量材質打造，鞋面點綴小巧精緻的標誌性Pebble造型。

Rio紫紅色麂皮拼酒椰纖維涼鞋，31,000元。圖／LOEWE提供
Rio紫紅色麂皮拼酒椰纖維涼鞋，31,000元。圖／LOEWE提供
Petal白色柔軟小牛皮編織涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
Petal白色柔軟小牛皮編織涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
中國演員趙佳麗穿LOEWE Petal棕色植鞣小牛皮編織厚底涼鞋，33,000元。圖／LOEWE提供
中國演員趙佳麗穿LOEWE Petal棕色植鞣小牛皮編織厚底涼鞋，33,000元。圖／LOEWE提供
Petal Anagram黑色柔軟小牛皮涼鞋，35,000元。圖／LOEWE提供
Petal Anagram黑色柔軟小牛皮涼鞋，35,000元。圖／LOEWE提供
中國演員趙昭儀穿LOEWE Petal 棕色柔軟小牛皮編織涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
中國演員趙昭儀穿LOEWE Petal 棕色柔軟小牛皮編織涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
Petal Anagram小牛皮涼鞋系列。圖／LOEWE提供
Petal Anagram小牛皮涼鞋系列。圖／LOEWE提供
中國演員張文昕穿LOEWE Petal 棕色柔軟小牛皮編織涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
中國演員張文昕穿LOEWE Petal 棕色柔軟小牛皮編織涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
Petal Anagram系列以標誌性Anagram圖案為鞋面。圖／LOEWE提供
Petal Anagram系列以標誌性Anagram圖案為鞋面。圖／LOEWE提供
Rio涼鞋系列提供多種迷人配色選擇。圖／LOEWE提供
Rio涼鞋系列提供多種迷人配色選擇。圖／LOEWE提供
Petal Anagram綠松石色柔軟小牛皮涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
Petal Anagram綠松石色柔軟小牛皮涼鞋，28,000元。圖／LOEWE提供
Petal棕色植鞣小牛皮編織厚底涼鞋，33,000元。圖／LOEWE提供
Petal棕色植鞣小牛皮編織厚底涼鞋，33,000元。圖／LOEWE提供

標誌 LOEWE

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