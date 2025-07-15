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歷時4年打造、金龍聚寶58度金高登場 全家獨賣限量5000瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「金龍聚寶58度金門高粱酒」全台限量5,000瓶，建議售價6,280元。圖／花見行銷提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金龍聚寶58度金門高粱酒」全台限量5,000瓶，建議售價6,280元。圖／花見行銷提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為迎接財氣滿滿的龍年，由國際珠寶協會指定設計團隊歷時4年打造，集結藝術工藝、開運寓意與頂級酒質的「金龍聚寶58度金門高粱酒」正式登場，全台限量5,000瓶，每瓶容量500毫升，建議售價6,280元，即日起於全家便利商店獨家開賣。

「金龍」歷來是華人文化中的祥瑞象徵，代表尊榮與權勢；「聚寶」則象徵財富集中、事業旺盛，整體設計富含風水寓意，除收藏外亦適合做為開業、升遷或招財擺設。「金龍聚寶58度金門高粱酒」的酒瓶，便以「聚寶盆」為靈感，採元寶造型象徵財富聚集，瓶身盤踞一條金光閃耀的祥龍，龍爪高舉紅珠，象徵金錢匯聚、財運核心；龍背更鑲嵌千顆水藍色水鑽，自龍頭一路綿延至尾，寓意「從頭賺到尾」財富連綿不絕。

在酒體方面，新酒款選用金門酒廠最經典的58度高粱酒為基底，以「火入麴、斷花摘酒」工藝釀製，酒香濃郁、口感醇厚綿長，經熟成更添深度，是兼具風味與紀念意義的黃金級逸品。

「金龍聚寶58度金門高粱酒」不僅是一款獨具風格的頂級佳釀，更象徵著好運與財富的到來，不僅是宴客、升遷與開業的極品贈禮，更具風水象徵，適合作為鎮宅旺財的招財擺件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金龍聚寶58度金門高粱酒」由國際珠寶協會指定設計團隊歷時4年打造。圖／花見行銷提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金龍聚寶58度金門高粱酒」由國際珠寶協會指定設計團隊歷時4年打造。圖／花見行銷提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金龍」作為祥瑞神獸的象徵，融合吉祥意象與酒文化精髓。圖／花見行銷提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金龍」作為祥瑞神獸的象徵，融合吉祥意象與酒文化精髓。圖／花見行銷提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 財富

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