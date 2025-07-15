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《黑暗榮耀》韓星鄭星一台灣初體驗 點名想吃芒果冰、大腸麵線

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
《黑暗榮耀》韓星鄭星一以PIQUADRO代言人身份首度來台。記者王聰賢／攝影
《黑暗榮耀》韓星鄭星一以PIQUADRO代言人身份首度來台。記者王聰賢／攝影

以《黑暗榮耀》詮釋出高冷禁欲感「河度領」一角而爆紅的韓國男星鄭星一來台初體驗，他以義大利皮件品牌PIQUADRO亞太代言人身份首度來台，今日現身SOGO復興館。鄭星一談到，昨天抵台已先品嚐了鼎泰豐，比起想去的地方反而想吃的東西更多，聽說台灣的芒果冰、大腸麵線很有名，打算今天或明天找機會去吃。

鄭星一首先感謝大家歡迎他來台，「這是我第一次訪台，非常開心能以我非常鍾愛的品牌PIQUADRO代言人身份來台，相信這是一趟充滿回憶的旅程」。在媒體要求下，他害羞比出手指愛心與臉頰愛心，一臉害羞的反差萌模樣相當可愛。

談到與PIQUADRO的結緣，他說，「在基本元素裡融入創新，PIQUADRO追求的傳統與創新，都是我跟品牌個性相合的部分。旅行時攜帶著PIQUADRO，帶給我非常愉快體驗。我個人喜歡的PIQUADRO單品，除了出國時必備的行李箱，首推Blue Square系列後背包，除了收納空間很充足，外型設計也很有質感，是我外出會經常使用的包款。」

PIQUADRO過去曾被暱稱為義大利國民精品皮件，因為每10位商務人士中就有7名品牌愛用者，主打為商務與旅遊打造高機能與生活風格配件，選用通過Leather Working Group（LWG)認證的永續皮革與回收機能材質是一大特色。

PIQUADRO近年積極拓展佈局亞太區市場，今年夏天鎖定台北都會商圈，在遠東SOGO台北復興館打造全新據點。品牌最具代表性的熱銷經典包括「Blue Square」系列，以頭層小牛皮搭配極具辨識度的藍色邊膠為特色，勾勒出義式風格。

主打簡約風格的「Modus Special」系列，採用頂級小牛皮打造，質感細膩輕巧，保有PIQUADRO低調沉穩的商務調性。以黑與深藍兩大經典色系呈現，並融入年輕化元素。

「POP」系列為全新登場的行李箱產品，採強化聚碳酸酯材質，具備結構穩定性與耐用度。搭載專利外型設計、快拆輪與四角防撞配置，為旅人帶來亮眼又安心的移動體驗。

韓星鄭星一台灣初體驗，最想吃台灣特色美食。記者王聰賢／攝影
韓星鄭星一台灣初體驗，最想吃台灣特色美食。記者王聰賢／攝影
韓星鄭星一感謝大家歡迎他來台。記者王聰賢／攝影
韓星鄭星一感謝大家歡迎他來台。記者王聰賢／攝影
PIQUADRO代言人鄭星一。記者王聰賢／攝影
PIQUADRO代言人鄭星一。記者王聰賢／攝影
PIQUADRO代言人鄭星一。記者王聰賢／攝影
PIQUADRO代言人鄭星一。記者王聰賢／攝影
PIQUADRO代言人鄭星一。記者王聰賢／攝影
PIQUADRO代言人鄭星一。記者王聰賢／攝影

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