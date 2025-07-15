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必勝客「個人餐第二件5折、外送買大送大」！漢堡王「華堡餐2份299」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出「華堡雙套餐299元」優惠方案。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「華堡雙套餐299元」優惠方案。圖／漢堡王提供

即日起至8月4日，必勝客推出限時優惠，「指定個人餐」可享第2件5折，包括有和風章魚燒、海鮮、韓式泡菜燒肉等11種個人比薩，還有義大利麵、燉飯、起司咔滋餅等多種選擇。

另外即日起至7月21日，除可享外送大比薩免運外，再升級「買大送大」。針對外帶消費者，則可享外帶買大送大，並贈送副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／巧克力QQ球10顆）與飲料2選1。7月22日至7月31日，針對指定口味，可享平日外帶、外送大比薩5折優惠。7月28日前，則有「3個大比薩888元」再送1.25L可樂，適合多人共享。

由火烤純牛肉排、蕃茄、洋蔥、生菜搭配而成的「華堡」，乃是漢堡王的人氣經典商品。即日起至7月21日期間，漢堡王限時推出「華堡雙套餐」優惠方案，內含雙人份的華堡、小薯與中杯飲料，原價462元，優惠價299元，約享65折，平均每人150元就可享受華堡套餐的滋味。

此外，漢堡王現也推出多款單人餐優惠，包括有雙起士培根牛肉堡、BBQ培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡等多種指定品項，另外華鱈魚套餐搭配黃金QQ球，每套99元。

必勝客限時推出「指定個人餐第二件5折」。圖／必勝客提供
必勝客限時推出「指定個人餐第二件5折」。圖／必勝客提供

牛肉堡 漢堡王 套餐

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