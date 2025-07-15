全球唯一Hooters早午餐來了！整瓶香檳、紅白酒5折開喝

來自美國佛羅里達州的美式連鎖餐廳Hooters慶城店至今開業28年，首度於今年暑期搶先全球分店，於每週六、日以及三天以上連續假日，推出3款適合2～3項享用的美式早午餐拼盤，其中包括台灣獨家全新開發餐點「卡法司組合」，以及7款個人版早午餐。除持續帶來經典的美式餐點與Hooters Girls活力滿點的服務外，餐廳更針對早午餐加碼推出包括酩悅香檳（Moët & Chandon）、澳洲禾富酒莊BILYARA紅白酒在內的不限瓶數、「整瓶5折」優惠。

早午餐拼盤有Combo A、B、C三種組合，分別以不同主題集結9道菜色，適合2～3人享用，均一價1,298元。Combo A包括由台灣廚藝團隊自創開發的「卡法司組合」，將厚厚的法式吐司夾入卡門貝爾、美國切達起司，撒上細緻糖粉的濃郁香甜，搭配上起司的鹹甜滋味，只有在這裡才吃得到。

除適合2～3人享用的大拼盤，Hooters慶城店亦推出7款個人版早午餐輕派對，售價368元起。無論是美式早午餐不可缺少的培根碎美式炒蛋，在肌力滿分雞腿排、紐奧良辣肉醬起司餅、活力無限牛排餐都吃得到，想來點清爽沙拉的選擇，也有布拉塔起司火腿沙拉能享受蜂蜜油醋醬、賽雷諾火腿的輕爽好滋味。

為傳達歐美早午餐時間就開始小酌的超Chill氛圍，Hooters慶城店著力於分享「早午餐酒文化」，於即日起至8月31日期間，每週六、日11:00前入店消費不限金額，立即免費贈送一杯紅白酒、氣泡酒、當月促銷啤酒、非酒精飲品任選。

此外，Hooters慶城店每逢週六、日與三天連續假期，凡於上午10點至下午4點開賣早午餐期間，單桌消費滿500元，澳洲禾富酒莊BILYARA紅白酒、甚至連夜店超人氣的Moët & Chandon 酩悅香檳，也推出「整瓶5折」優惠，不限瓶數，通通半價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康