跟古典樂當好朋友？dunhill成英國「皇家愛樂樂團」合作夥伴

訂製西裝與古典樂其實有著精神上的共通性：兩者都強調結構、對細節的嚴謹與追求，以及形式感受的美。英國服裝老牌dunhill宣布，將成英國「皇家愛樂樂團」（Royal Philharmonic Orchestra, RPO）合作夥伴，並展開為期兩年的合作計畫。

身為以倫敦為據點的英國皇家愛樂樂團RPO是以管弦樂為主，並成立於1946年至今。雙方的合作緣起於RPO在今年於dunhill 2025秋冬大秀上的演出頗受各方好評，雙方因而決定，除了RPO將與dunhill展開包含私人音樂會、小型演出以及國際文化場合的多場次合作，同時RPO也將在dunhill的2026春夏米蘭大秀上再度登場，為服裝秀賦予視覺以外、聽覺的曼妙感受。