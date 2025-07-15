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跟古典樂當好朋友？dunhill成英國「皇家愛樂樂團」合作夥伴
訂製西裝與古典樂其實有著精神上的共通性：兩者都強調結構、對細節的嚴謹與追求，以及形式感受的美。英國服裝老牌dunhill宣布，將成英國「皇家愛樂樂團」（Royal Philharmonic Orchestra, RPO）合作夥伴，並展開為期兩年的合作計畫。
身為以倫敦為據點的英國皇家愛樂樂團RPO是以管弦樂為主，並成立於1946年至今。雙方的合作緣起於RPO在今年於dunhill 2025秋冬大秀上的演出頗受各方好評，雙方因而決定，除了RPO將與dunhill展開包含私人音樂會、小型演出以及國際文化場合的多場次合作，同時RPO也將在dunhill的2026春夏米蘭大秀上再度登場，為服裝秀賦予視覺以外、聽覺的曼妙感受。
dunhill代理執行長Andrew Holmes表示：能與皇家愛樂樂團展開合作，dunhill深感榮幸，「這樣一個代表英國傳統與創新最高標準的殿堂級機構，與dunhill同樣擁有深厚歷史與文化底蘊。這段合作關係讓我們得以為品牌客戶與更廣泛的觀眾創造非凡體驗，同時支持世界頂尖樂團之一的藝術傳承與永續發展。」同時dunhill也將為RPO的團員包含音樂總監Vasily Petrenko在內提供服裝，進而展現雙方在細節、紀律與藝術性的殊途同歸。
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