搶先看！嘉義版迪士尼城堡開箱曝光 宛如走進童話世界

嘉義最新地標「歐樂沃築夢城堡」巧克力觀光工廠即將完工，由在地雕塑設計師毛榮海構思打造迪士尼風格城堡，園區占地4100坪，規畫三大主題區，除了有夢幻粉色城堡，還有旋轉木馬及普羅旺斯小鎮，宛如置身童話世界，目前工程進度達9成，預計8月開放營運。

毛榮海的兒子毛鐸翰說，歐樂沃築夢城堡取名過程很有趣，起初父親想要打造一座城堡，先用泥塑捏出模型，因為創作過程雙手「黑黝黝（台語）」，取諧音命名為「歐樂沃」，也因此聯想到巧克力，延伸發展為巧克力觀光工廠，除了視覺享受，也增加味覺體驗。

歐樂沃築夢城堡以壁畫、雕塑工藝及巧克力藝術，敘述馬雅文明的傳奇可可故事，另也融入在地元素，在中央蘭花尖塔貼上2萬9000片金箔，呼應大林鎮人口數，並設計鄒族圖騰尖塔，園區中心巨型雕塑藝術「黃金可可樹」則象徵可可文化與嘉義農藝的融合與重生。

總經理洪雨彤說，園區分為三大主題區，包括瑪雅物語產線、築夢城堡及普羅旺斯小鎮，城堡有5層樓，1樓賣場、2樓餐廳、3樓宴會廳、4樓兒童遊樂園、5樓主題餐廳，仍會視狀況微調；普羅旺斯街區有9間商店進駐，包括逐鹿茶莊、比薩、冰淇淋等美食商店。