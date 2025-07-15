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成年之選！Hublot BIG BANG 20周年紀念UNICO限量版鈦金陶瓷計時碼表
一個人成年值得開心、一個設計系列滿20「歲」同樣值得慶祝。來自瑞士的專業鐘表品牌宇舶（Hublot）的Big Bang系列今年適逢20周年，品牌發表了Big Bang系列20周年UNICO限定版鈦金陶瓷計時碼表，展現從辦公室到健身房、一種動靜自若的品味時間姿態，也是果敢、活力與行動力的具體外顯。
Big Bang系列的問世是從宇宙大爆炸的Big Bang理論得到靈感，並結合了稜角分明、硬派風格的表殼、表圈與H Logo螺絲等設計語彙，展現了生活或生命中一種爆炸性的誕生，呼應在關鍵時刻的銳意精進與突破。Big Bang系列新款20周年紀念的UNICO限定版鈦金陶瓷計時碼表，並未跟隨近年逐漸揚起的中性尺寸潮流，但讓拋光緞面鈦金屬表殼依然維持43毫米的陽剛量體、並搭配One-Click單鍵快拆表帶結構。
表殼內的動力來源運用了MHUB1280.20YEARS UNICO自動上鍊飛返計時機芯，由354個零件組成的機芯具有導柱輪結構，因而讓計時功能擁有更穩定精密表現，自動盤也使用了品牌獨家的22K「皇金」，並刻以「20 Years Hublot Big Bang」字樣、別具紀念意義。拋光黑色陶瓷表圈上再加以六顆H形鈦金屬螺絲、冷冽前衛，全球限量500只，訂價則為62萬2,000元。
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