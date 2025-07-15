成年之選！Hublot BIG BANG 20周年紀念UNICO限量版鈦金陶瓷計時碼表

一個人成年值得開心、一個設計系列滿20「歲」同樣值得慶祝。來自瑞士的專業鐘表品牌宇舶（Hublot）的Big Bang系列今年適逢20周年，品牌發表了Big Bang系列20周年UNICO限定版鈦金陶瓷計時碼表，展現從辦公室到健身房、一種動靜自若的品味時間姿態，也是果敢、活力與行動力的具體外顯。

Big Bang系列的問世是從宇宙大爆炸的Big Bang理論得到靈感，並結合了稜角分明、硬派風格的表殼、表圈與H Logo螺絲等設計語彙，展現了生活或生命中一種爆炸性的誕生，呼應在關鍵時刻的銳意精進與突破。Big Bang系列新款20周年紀念的UNICO限定版鈦金陶瓷計時碼表，並未跟隨近年逐漸揚起的中性尺寸潮流，但讓拋光緞面鈦金屬表殼依然維持43毫米的陽剛量體、並搭配One-Click單鍵快拆表帶結構。