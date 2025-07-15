小風扇也可能登機失敗？暑假出國「這3樣」最常卡關　相關規定要注意

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
充電式隨身風扇多數採用鋰電池驅動，若為內建不可拆卸設計，且電池容量不高，通常可隨身攜帶登機；若為可拆卸電池款式，雖然技術上仍可攜帶，但電池必須單獨包裝，並妥善絕緣以防短路。圖／486團購提供
充電式隨身風扇多數採用鋰電池驅動，若為內建不可拆卸設計，且電池容量不高，通常可隨身攜帶登機；若為可拆卸電池款式，雖然技術上仍可攜帶，但電池必須單獨包裝，並妥善絕緣以防短路。圖／486團購提供

暑假是出國旅遊旺季，不少人卻常在登機前才驚覺行李中帶了受管制物品，被迫當場丟棄。根據486團購觀察，民眾在購買旅遊用品前，最常詢問的就是「這個能不能帶上飛機？」，其中詢問度最高的前三名分別是行動電源、隨身風扇、整髮器。這些看似平常的用品，其實都有明確的航空運輸限制，若事前未確認清楚，不但容易在安檢卡關，甚至可能當場報銷。

根據規定，行動電源必須隨身攜帶、不得放入托運行李，且電池容量須在100Wh以下，若超過100Wh但低於160Wh，則需事先向航空公司申請許可。許多旅客常因「不小心放進行李箱」或「未標示電量規格」被攔下，建議行動電源外觀須清楚標示容量，並優先放置於隨身背包中，避免不必要的困擾。

夏天經常人手一支的隨身風扇也需特別留意。這類風扇多數採用鋰電池驅動，若為內建不可拆卸設計，且電池容量不高，通常可隨身攜帶登機。不過，若為可拆卸電池款式，雖然技術上仍可攜帶，但電池必須單獨包裝，並妥善絕緣以防短路。486團購提醒，請勿撕除風扇機身上標示電池容量的貼紙，這是安檢人員判斷是否合規的重要依據，貼紙一旦撕掉，無法辨識規格，可能就會被要求放棄或禁止帶上機。

至於許多女性關心的整髮器，若是插電式離子夾、電棒捲或吹風機，無內建電池，則無論手提或托運皆可正常攜帶。但如果是無線款式、內建鋰電池且無法拆卸者，則部分國際機場與航空公司（如日本）已明文禁止攜帶。486先生提醒，若使用的是可拆卸電池設計，則應事先拆除電池，並按備用鋰電池規定單獨包裝隨身攜帶，而整髮器本體可選擇手提或托運。

「每年暑假機場最常看到的就是旅客因小風扇或整髮器被攔下，最後只好丟掉或現場重整行李。」486先生表示，不少商品明明設計給旅行用，但因消費者不熟規定而被擋下。他建議，出發前可先至航空公司或民航局官網查詢「危險物品清單」，確認各項3C與小家電是否能帶，尤其是含電池產品，一定要特別留意。

出國建議攜帶插電式整髮器，無線款式受到管制，部分機場和航空公司已明文禁止攜帶。圖／486團購提供
出國建議攜帶插電式整髮器，無線款式受到管制，部分機場和航空公司已明文禁止攜帶。圖／486團購提供
486先生提醒，行動電源不得放入托運行李，必須隨身攜帶上飛機。圖／486團購提供
486先生提醒，行動電源不得放入托運行李，必須隨身攜帶上飛機。圖／486團購提供
攜帶隨身風扇出國，請勿撕除機身上標示電池容量的貼紙標籤。圖／486團購提供
攜帶隨身風扇出國，請勿撕除機身上標示電池容量的貼紙標籤。圖／486團購提供

行李箱 航空公司

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