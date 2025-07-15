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瘋中職明星賽！「全家」攜手味全龍球星、啦啦隊女神躍上近30款包裝　買指定商品抽貴賓席、簽名球

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店近30款「龍明星在全家」主題包裝商品登場，熱血集結人氣球星與啦啦隊女神，打造最強看球補給站。圖／全家便利商店提供
全家便利商店近30款「龍明星在全家」主題包裝商品登場，熱血集結人氣球星與啦啦隊女神，打造最強看球補給站。圖／全家便利商店提供

2025中職明星賽將於7月19日至7月20日登場，棒球熱度全面升溫，全家便利商店與味全龍合作推出「龍明星在全家」系列近30款商品新包裝，邀請味全龍人氣球星徐若熙、吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、王維中及啦啦隊女神林襄、李多慧、菲菲、Yuri等超過20位明星陣容，躍上三明治、滿餡麵包、媽媽煮藝、哈逗堡等近30款商品包裝，全方位沉浸職棒魅力。

去年底「全家」推出中華隊包裝系列商品，成功帶動整體銷售成長，熱銷背後反映出國人對棒球賽事的高度投入，根據東方線上調查，2024世界棒球12強賽開打時，高達1,990萬民眾緊盯賽事發展，全民棒球熱全面延燒，帶旺中職賽事關注度。

延續這波棒球熱潮，「全家」今年再推「龍明星在全家」系列商品，將味全龍話題球星吉力吉撈．鞏冠、徐若熙、王維中、朱育賢、李凱威、劉基鴻等10位球員，以及林襄、李多慧、Yuri、菲菲、小映共11位啦啦隊女孩的魅力身影，躍身近30款人氣商品包裝上，品項包含媽媽煮藝、滿餡麵包、三明治、水果及哈逗堡盒等商品，讓全台超過 4,300 間店舖同步變身最強看球補給站，全面升級觀賽氛圍。

除了多款美食換上期間限定龍明星新裝，即日起至8月5日於店舖購買或透過隨買跨店取兌換「龍明星在全家」系列商品，即可獲得抽獎券，到「全家」APP「抽獎趣」投注，就有機會帶走天母棒球場VIP室觀賽資格、味全龍精神領袖林智勝簽名球，以及啦啦隊韓籍三本柱「啦啦隊天花板」李多慧、「初戀系女神」金娜妍、「怪物新人」權喜原簽名球組等好禮。

不只力挺中華隊與職棒賽事，「全家」更以實際行動守護棒球未來之星，即日起至8月5日「全家」攜手由前中華職棒球星周思齊創立的「台灣球芽棒球發展協會」，共同推動公益計畫「捐愛挺棒球，全家一起來」，號召全台民眾響應少棒教育，鼓勵品學兼優、期盼熱愛棒球的孩子能兼顧學業，在穩定就學中持續追夢。凡透過「全家」APP或FamiPort進行單筆500元以上捐款，即可獲得抽獎資格，有機會獲得Let’s Café中杯美式咖啡5杯（共抽100名）或周思齊親筆簽名球一顆（共抽5名）。

「全家」發揮通路優勢，打造全民易參與的全家愛心大平台，讓1950萬名會員隨時透過手機APP輕鬆捐款、共襄「善」舉，店鋪FamiPort亦全天候24小時提供顧客捐款便利管道，線上線下平台雙軌並進，讓愛心更即時、公益更普及。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店與球芽基金號召1,950萬會員支持基層棒球教育，捐款滿500元有機會抽中周思齊親筆簽名球或Let’s Café美式咖啡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與球芽基金號召1,950萬會員支持基層棒球教育，捐款滿500元有機會抽中周思齊親筆簽名球或Let’s Café美式咖啡。圖／全家便利商店提供
即日起至8月5日購買「龍明星在全家」商品可獲抽獎券，有機會抽中天母棒球場VIP室觀賽資格與啦啦隊簽名球等好禮。圖／全家便利商店提供
即日起至8月5日購買「龍明星在全家」商品可獲抽獎券，有機會抽中天母棒球場VIP室觀賽資格與啦啦隊簽名球等好禮。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手球芽基金與前中華職棒球星周思齊，即日起至8月5日前APP開放捐款，一起助力少棒教育、守護棒球夢想。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手球芽基金與前中華職棒球星周思齊，即日起至8月5日前APP開放捐款，一起助力少棒教育、守護棒球夢想。圖／全家便利商店提供
全家便利商店三明治、哈逗堡、媽媽煮藝換新裝，期間限定「龍明星在全家」主題包裝為應援中職賽事增添熱血氛圍。圖／全家便利商店提供
全家便利商店三明治、哈逗堡、媽媽煮藝換新裝，期間限定「龍明星在全家」主題包裝為應援中職賽事增添熱血氛圍。圖／全家便利商店提供

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