頂級珠寶亮相巴黎高訂周 DAMIANI刻畫義大利美景、ANNA HU融入京劇藝術

每年七月初的巴黎高訂周除了高級訂製服的走秀,也是高級珠寶品牌發表年度最新力作的時間點。今年歡慶101周年的義大利品牌戴美安妮(DAMIANI),於此期間假巴黎芳登廣場(Place Vendôme)旗艦店發表最新高級珠寶系列「Ode all'Italia頌讚義大利」。由華裔珠寶設計師胡茵菲所創立的同名高訂珠寶品牌ANNA HU HAUTE JOAILLERIE則亮相了21件以玫瑰、蘭花及蝴蝶為靈感的設計,由品牌專屬巴黎高訂珠寶工坊採用標識性的鈦金屬奈米上色彩繪工藝,打造穿越東西文化之珠寶藝術創作。

DAMIANI「Ode all'Italia頌讚義大利」系列延續今年6月此系列於羅馬率先曝光的創作精神,以義大利自然景致、歷史建築與文化靈魂為靈感源泉,由瓦倫扎工坊金匠以純手工打造,共三大篇章。「Lights of the Sea海之光暈」系列以義大利海岸與地中海的迷人色彩為靈感,透過帕拉伊巴碧璽刻畫粼粼波光與日落晚霞,以紅色珊瑚和彩色寶石訴說海洋仙境的浪漫神話;「Landscapes of the Soul心靈風景」系列藉由繽紛寶石歌頌義大利山丘、湖泊與火山的自然色彩與起伏輪廓;而「Dwellings of Time時光之居」系列則透過旅行的視角穿梭義大利藝術之城,以珠寶捕捉佛羅倫斯的詩意、米蘭的光影、威尼斯的絢爛與羅馬之壯麗。